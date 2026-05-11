Spomen-kuća Milice Babić Andrić u Šamcu nominovana za prestižnu muzejsku nagradu

Autor D.V. Izvor SRNA
Spomen-kuća Milice Babić Andrić u Šamcu nominovana je za prestižnu međunarodnu nagradu "Živa", jedno od najznačajnijih priznanja u oblasti muzeologije i očuvanja kulturnog nasljeđa u slovenskim zemljama.

Izvor: Centar za kulturu Šamac

Vršilac dužnosti direktora Centra za kulturu Šamac Milanka Blagojević je istakla da nominacija Spomen-kuće Milice Babić Andrić predstavlja značajno priznanje, ne samo za ovu ustanovu, već i za opštinu Šamac i kulturno nasljeđe Republike Srpske, koje se kroz rad muzeja čuva i promoviše na međunarodnom nivou. 

Povodom nominacije, ovu ustanovu posjetila je Neda Knežević, direktor Muzeja Jugoslavije i član međunarodnog žirija Foruma slovenskih kultura, koji dodjeljuje ovo priznanje.

"Nagrada `Živa` dodjeljuje se najuspješnijim muzejima, kulturnim institucijama i projektima koji se ističu u očuvanju, prezentaciji i savremenom tumačenju kulturnog nasljeđa. Osnovana je od Foruma slovenskih kultura, a ime nosi po slovenskoj boginji života Živi, kao simbolu trajanja, stvaralaštva i kulturnog identiteta", rekla je Srni Kneževićeva.

Tokom posjete predstavljen je rad ustanove, stalna muzejska postavka, kao i život i bogato umjetničko nasljeđe Milica Babić Andrić, jedne od najznačajnijih srpskih kostimografkinja i supruge nobelovca Ive Andrića.

