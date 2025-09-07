Šamac čuva uspomenu na prvu školovanu kostimografkinju: Za posjetioce otvorena spomen-kuća Milice Babić Andrić (FOTO)

Spomen-kuća Milice Babić Andrić, prve profesionalne kostimografkinje u Srbiji i Jugoslaviji, otvorena je u Šamcu za sve posjetioce, nudeći uvid u život i rad supruge nobelovca Ive Andrića.
Kako je saopšteno iz Centra za kulturu Šamac, postavka je obogaćena vrijednom građom koju su ustupili Muzej grada Beograda, Narodno pozorište u Beogradu i Muzej pozorišne umjetnosti Srbije.
Posebnu pažnju posjetilaca privlače replike kostima Milice Babić, djelo Duške Vujmilović Kukavice, kao i lični predmeti slavnog para. Među najznačajnijim eksponatima su testament Ive Andrića, njihov vjenčani list i fotografije sa dodjele Nobelove nagrade.
"Dokle god postoje ovakvi projekti, živjeće naš narod", izjavila je poznata srpska glumica Gorica Popović nakon posjete spomen-kući.
Spomen-kuću su već posjetili brojni glumci i škole, uključujući gimnazije iz Gradiške, Prnjavora i Banjaluke.
Pored stalne izložbe, u ovom centru kulture redovno se održavaju radionice i pokreću novi projekti, što je, kako navode organizatori, čini živim i dinamičnim centrom, inspiracijom za generacije koje dolaze.
(Mondo)