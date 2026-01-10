logo
Na izuzeztno niskim temperaturama ne bi trebalo prati automobil: Mnogi vozači prave greške, evo šta se savjetuje

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Evo zašto na izuzetno niskim temperaturama ne bi trebalo prati automobil.

Pranje auta na niskim temperaturama Izvor: Shutterstock/Scharfsinn

Prije ulaska u auto-perionicu neophodno je ukloniti sve ostatke snijega i leda, jer struganje leda može oštetiti lak vozila.

Različita su mišljenja o održavanju vozila zimi. Dobronamjerne preporuke kreću se od savjeta da se automobil zimi što češće šalje u auto-perionicu do mišljenja da bi trebalo izbjegavati auto-perionicu kako bi se sačuvala farba.

Njemački auto-klub (ADAC) objavio je nekoliko savjeta na tu temu.

Koliko često zimi automobil mora u auto-perionicu?

U principu onoliko često koliko i u ljetnjim mjesecima. Čak i zimi perite automobil kada imate osjećaj da je pranje jednostavno dobro za vaše vozilo.

Da li je istina da je automobil zimi izuzetno zagađen ostacima soli sa puta?

Da i ne. Tvrdnja da zimska prljavština, agresivna, slana tečnost koja prska sa asfalta po automobilu tokom vožnje ima izrazito korozivno dejstvo na lak, odnosno da je treba uklanjati što češće,odnosi se samo na prethodno oštećene površine, poput ogrebotina ili ljuštenja boje.

Međutim, besprekorno očuvane lakirane površine mogu se lako nositi sa naslagama prljavštine.

Donji dio vozila takođe uglavnom nema problema sa korozijom: zahvaljujući fabričkim zaptivkama, unapređenoj zaštiti podvozja i upotrebi pocinkovanog lima,korozija je veći problem kod starijih vozila.

Kada zimi ne bi trebalo ići u auto-perionicu?

Na ekstremnim temperaturama ispod -10 stepeni. Trebalo bi izbjegavati termički šok koji nastaje kada voda iz auto-perionice, temperature od 10 do 30 stepeni Celzijusa, poprskadelove vozila koji su neposredno prije toga bili izloženi velikoj hladnoći.

Dugoročno, površine sa oštećenim lakom trpe dodatni toplotni stres. Pre ulaska u auto-perionicu neophodno je ukloniti sve ostatke snijega i leda, jer struganje leda u automatskoj perionici može oštetiti lak vozila.

Koji se programi pranja preporučuju zimi?

Kao i u ostalim godišnjim dobima, isto važi i tokom zime, u principu, jeftino je dobro i sasvim dovoljno, najvažnije je da se vozilo prvo temeljno ispere kako bi se uklonile nečistoće i sprečilo oštećenje farbe na četkama. Dodatni i skupi programi sa toplim voskom ili zaštitom podvozja nisu neophodni iz perspektive samog vozila.

Naravno, svako može sam da odluči čime želi da počasti sebe i svoj automobil.Važnije je da vaš automobil s vremena na vrijeme pregleda stručnjak. Prije i poslije zimske sezone, oštećenja zaštite podvozja mogu se otkriti i sanirati na dizalici, rđa tada nema nikakve šanse.

 (Kamatica/MONDO)

