Crvena svjetla za spas slijepih miševa: Danski grad mijenja uličnu rasvjetu

Vlasti u danskom gradu Gladsakse, u blizini Kopenhagena, odlučile su da zamijene bijelu uličnu rasvjetu crvenim osvjetljenjem kako bi zaštitile kolonije slijepih miševa.

Kako se navodi, slijepe miševe može da uznemiri kratkotalasna svjetlost kao što je ona koju emituje tradicionalna bijela ulična rasvjeta, tako da ulice noću predstavljaju barijeru za ove leteće sisare, prenosi BFM TV.

S druge strane, crvena svjetlost, koja emituje duže talase, manje smeta ovim životinjama da noću love ili da se jednostavno premještaju iz jednog područja u drugo. Kako su navele gradske vlasti, ova inicijativa označava prekid sa tradicionalnim načinima osvjetljenja koji daju prednost ljudskom vidu na štetu ekosistema.

Stručnjaci, međutim, ukazuju da se, iako je ovaj pristup smanjenju svjetlosnog zagađenja i zaštiti biodiverziteta svakako pohvalan, crveno svjetlo ne preporučuje za osvjetljavanje puteva i ulica.

Ljudsko oko, naime, teže opaža kontraste i udaljenosti pod crvenim svjetlom, što smanjuje oštrinu vida i vrijeme reakcije vozača na prepreke.

Da bi spojio zaštitu biodiverziteta i bezbjednost na putevima, francuski grad Avor, u departmanu Šer, implementirao je inovativni sistem rasvjete. U ovom gradu, osvjetljenje je sezonsko, pa je tokom ljeta boje ćilibara, slične crvenoj, kako bi se zaštitile divlje životinje, dok se zimi prebacuje na neutralno bijelo da bi se garantovala optimalna vidljivost i bezbjednost za učesnike u saobraćaju.