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Kako je Ruskinja Valentina transformisala stan od 54 kvadrata iz 1926. godine: Savršen spoj modernog i retro stila

Kako je Ruskinja Valentina transformisala stan od 54 kvadrata iz 1926. godine: Savršen spoj modernog i retro stila

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
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Pogledajte kako je Ruskinja sredila stan od 54 kvadrata, sačuvala je sve staro i spojila sa modernim!

Kako je Ruskinja Valentina renovirala stari stan od 54 kvadrata Izvor: Youtube/Printscreen/INMYROOM TV

Ruskinja Valentina radi kao kopirajter i kreativni specijalista u IT sektoru, odlučila je da transformiše stan u staroj zgradi iz 1926. godine i napravi dom za sebe. Ovaj trosoban stanima oko 54 m². Iako skroman po kvadraturi, ovaj prostor odiše istorijom i pažljivo očuvanim detaljima koji mu daju posebnu vrijednost.

Vlasnica stana odlučila je da ne bježi od prošlosti ovog prostora, već da je naglasi. Od samog početka renoviranja željela je da sačuva što više originalnih elemenata i prilagoditi ih savremenom načinu života.

Stan je zadržao originalni raspored sa tri sobe: dvije manje spavaće sobe, kompaktan dnevni boravak i malu, funkcionalnu kuhinju. Poseban izazov bio je organizovati prostor tako da bude praktičan za život sa dvoje djece, a da pritom ne izgubi svoj istorijski karakter.

Jedan od najvrijednijih detalja u stanu je originalni drveni parket iz vremena izgradnje zgrade. Tokom radova je pažljivo restauriran, a na nekim mjestima čak su pronađeni i stari fabrički pečati koji svjedoče o njegovom poreklu iz renomiranih radionica sa početka 20. vijeka. Visoki plafoni i očuvana štukatura dodatno naglašavaju duh starog vremena.

U galeriji ispod pogledajte kako je ruskinja Valentina sredila stari stan iz 1912. godine!

Renoviranje nije bilo jednostavno. U nekim dijelovima morali su da se ruše dotrajali sovjetski pregradni elementi i ponovo grade zidovi, dok su drugi istorijski detalji, poput starih vrata i dekorativnih gipsanih elemenata, pažljivo restaurirani. Iako su moderni elementi uvedeni, poput podnog grijanja i nove kuhinje, sve je birano tako da se uklopi u postojeći ambijent.

Kupatilo i toalet su mali, ali maksimalno funkcionalni, sa jednostavnim završnim obradama i pažljivo biranim pločicama koje prate estetiku ostatka stana. Kuhinja, iako kompaktna, osmišljena je tako da bude praktična i povezana sa ostatkom prostora, uz dosta ugrađenih elemenata i pametnih rešenja za odlaganje.

Dnevna soba predstavlja centralno mjesto u stanu, prostor za odmor, rad i porodično okupljanje. Veliki prozori donose prirodno, difuzno svjetlo, dok restaurirani namještaj i lični detalji stvaraju toplu i autentičnu atmosferu.

Ovaj stan je primjer kako se staro može sačuvati, a istovremeno prilagoditi savremenom životu. Uz mnogo kompromisa, strpljenja i kreativnih rješenja, nastao je dom koji savršeno spaja moderno i retro.

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Tagovi

stan renoviranje enterijer uređenje doma

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