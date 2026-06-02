Mali stan od 32 kvadrata sa dvije spavaće sobe: Mjesta ima za sve, ali nereda ne smije da bude

Kako se u malom stanu od 32 kvadrata mogu napraviti dvije spavaće sobe? Pogledajte! Od linearne kuhinje sa bijelim kuhinjskim elementima, do vješte organizacije dvije spavaće sobe, ovaj mali stan pokazuje kako najbolje iskoristiti prostor.

Izvor: Youtube / Fabibi Felix

Linearni raspored kuhinje

i radna ploča od 2,55 m osvjetljavaju prostor i daje osjećaj udobnosti. Plava sofa i zid od cigle svojim bojama i teksturama unose karakter i toplinu u dnevnu sobu.

Veća soba za djecu, a manja za mamu uređene su veoma jednostavno.

U malom stanu od 32 kvadrata prvi korak je bio uređenje kuhinje u koju se ulazi direktno s vrata.

Umesto klasičnog rasporeda, postavljena je bijela radna ploča od 2,55 metara, a ispod nje su mašina za pranje i sušenje. Frižider je uklopljen u bočni dio.

Sudopera je velika i duboka, idealna za skrivanje posuđa kada nema vremena za pranje. Slavina je fleksibilna i olakšava čišćenje, dok je pored sudopere smještena ugradna rerna i ploča sa četiri ringle. Uz bijele kuhinjske elemente, tu su i željela otvorene police za mikrotalasnu i začine. Ručkice, sudopera, slavina i šporet su u crnoj boji, što daje kontrast bijelim frontovima.

Pod je obložen samoljepljivim vinilom, zalijepljenim preko postojećeg poda. Rezultat je bio praktičan, lak za održavanje i vizuelno topliji enterijer.

Izvor: Youtube / Fabibi Felix

Trpezarijski dio je planiran – sto pravljen po mjeri pričvršćen je za zid, a stolice su prenete iz prethodnog doma. Tekstilni podmetači štite površinu i dodaju dekorativni sloj.

U dnevnoj sobi je plava sofa, koja je postao centralna tačka prostora. U kontrastu je zid od dekorativne cigle, a osvjetljenje je riješeno spot svjetlima – bijela svjetla u kuhinji pružaju jasnoću, dok topla žuta u dnevnoj sobi stvaraju intimnu atmosferu.

Komoda u dnevnoj sobi zatvoren je vratima sa ručkicama u boji roze zlata, što je unijelo eleganciju i podijelilo prostor. Dekorativni detalji – figurica mačke sreće, oltarska figurica i sobne biljke – daju toplinu i lični pečat.

U kupatilu su mala tuš-kabina, sivi umivaonik i veliko dekorativno ogledalo.

U većoj spavaćoj sobi su smještene dvije ćerke – jedna ima 25, a druga 10 godina. Ima dovoljno prostora za dva kreveta, veliki garderober i police za dekoraciju. Mama je zadržala manju sobu, ali je uspjela da smesti krevet za dvoje i garderober od 1,20 m. Problem sa prekidačem iza ormara rešila je pametnom sijalicom kojom upravlja preko telefona.

