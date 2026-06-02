Šta najbolje gasi žeđ? Testirano 13 popularnih napitaka

Iako je voda sinonim za osvježenje, najnovije istraživanje škotskih naučnika otkriva da ključ dugotrajne hidratacije leži u specifičnom sastavu koji sprečava njeno brzo izbacivanje iz organizma.

Kada smo žedni, najčešće posežemo za vodom. Ponekad žeđ uspijemo da utolimo odmah, ali to nije uvijek tako jednostavno. Istraživanje škotskih naučnika pokazalo je da nije važno samo koliko pijemo, već šta pijemo.

"Uvijek možete da posegnete za čašom vode, ali obična voda nije napitak koji najbolje hidrira organizam", navode autori istraživanja sprovedenog na škotskom Univerzitetu Sent Endruz, u kojem je upoređivan nivo hidriranosti organizma nakon konzumiranja nekoliko različitih napitaka u određenom vremenskom periodu.

Naučnici su otkrili da voda, i negazirana i gazirana, prilično dobro i brzo hidrira organizam, ali da napici sa malo šećera, masti ili proteina mnogo bolje održavaju hidriranost.

Količina i sastav su važni

Ključno je kako naše telo reaguje na napitke. Prema autoru istraživanja, profesoru Ronaldu Moganu, jedan od najvažnijih faktora jeste količina napitka. Što više pijemo, napitak se brže apsorbuje u krvotok, gdje može da razrijedi tjelesne tečnosti i hidrira organizam.

Drugi važan faktor odnosi se na nutritivni sastav napitka. Ispostavilo se da mlijeko bolje hidrira organizam od obične vode, jer sadrži laktozu, proteine i masti, koji pomažu da se uspori pražnjenje želuca i da se hidriranost održi duže. Mleko sadrži i natrijum, koji djeluje poput sunđera i zadržava vodu u organizmu, što dovodi do manje proizvodnje urina.

Na sličan način djeluju i oralni rastvori za rehidrataciju, koji se koriste u liječenju dijareje. Oni sadrže male količine šećera, kao i natrijum i kalijum, što takođe može da pomogne u zadržavanju vode u organizmu.

Šećer da, ali umjereno

Naučnici ističu da je sadržaj šećera u napitku veoma važan, ali da je posebno bitna njegova količina. Voćni sokovi ili gazirani nisu nužno toliko efikasni kao napici sa manjim sadržajem šećera. Oni mogu nešto duže da se zadrže u želucu i da se sporije prazne u poređenju sa običnom vodom, ali kada dospiju u tanko crijevo, visoka koncentracija šećera razblažuje se tokom fiziološkog procesa. Taj proces, zapravo, "izvlači" vodu iz organizma u tanko crijevo kako bi se razblažili šećeri sadržani u tim napicima.

"Ako imamo izbor između gaziranog pića i vode, uvijek bi trebalo da izaberemo vodu", rekla je u komentaru na škotsko istraživanje Melisa Madžumdar, dijetetičarka.

"Na kraju krajeva, naši bubrezi i jetra zavise od vode kako bi izbacili toksine iz organizma, a voda ima i ključnu ulogu u održavanju elastičnosti i čvrstine kože. To je najjeftinija hidratantna krema koju ćete pronaći", dodala je.

Rang lista - napici koji najbolje hidriraju organizam

Istraživački tim sa Univerziteta Sent Endruz testirao je 13 popularnih napitaka kako bi utvrdio kako utiču na hidriranost čovjeka tokom četiri sata nakon konzumiranja. Rezultate su poređali od napitka koji najbolje hidrira:

obrano mlijeko, oralni preparati za rehidrataciju, koji se koriste za sprečavanje dehidratacije nakon dijareje, punomasno mlijeko, sok od pomorandže, koka-kola, dijetetska koka-kola, hladni čaj, vruć čaj, sportski napici koji sadrže elektrolite, negazirana voda, gazirana voda, svijetlo pivo, kafa.

Rezultate svog istraživanja naučnici su objavili u časopisu The American Journal of Clinical Nutrition.

