"Ube latte" osvaja kafiće: Nije samo instagramičan, ovo je napitak koji usporava starenje i jača imunitet

Autor H.K.
Ljubičast, kremast i fotogeničan - "ube latte" upravo doživljava svojih pet minuta u kafićima širom svijeta. Ipak, iza egzotične boje krije se nešto više od trenda. Može da podrži imunitet i zaštiti ćelije od oksidativnog stresa, koji ubrzava starenje organizma.

Ube latte osvaja kafiće Izvor: dwdewa/Shutterstock

Poslije mača ere, došlo je vrijeme za "ube latte". Riječ je o napitku na bazi ljubičastog jama koji potiče sa Filipina. Iako izgleda kao desert sa Instagrama, nutricionisti ističu da je "ube" izvor bioaktivnih jedinjenja koja mogu da imaju stvaran značaj za zdravlje.

Šta je zapravo "ube latte"?

"Ube latte" je napitak pripreman na bazi ljubičastog jama, koji se često pogrešno naziva batat. Ova biljka je vijekovima važan dio filipinske kuhinje, gdje se koristi u poslasticama, pastama i napicima. Njena intenzivno ljubičasta boja nije rezultat vještačkih boja, već prisustva prirodnih biljnih jedinjenja - antocijanina.

U kafićima se "ube" obično kombinuje sa mlijekom (kravlje ili biljno), ponekad uz dodatak vanile ili kokosa. Važno je napomenuti da "ube latte" ne sadrži kofein, pa se sve češće koristi kao alternativa kafi ili mači.

Ljubičasta boja "ube latte" napitka nije tu samo zbog lijepih fotografija

Upravo antocijanini, isti pigmenti koji su zaslužni za boju borovnica i šumskog voća, daju ovom napitku njegovu karakterističnu nijansu. Sa stanovišta medicine i nutricionizma, oni spadaju među najbolje istražene biljne antioksidanse.

Ube latte pomaže u pravilnom funkcionisanju imunog sistema.
Izvor: m.warner/Shutterstock

Naučna istraživanja pokazuju da antocijanini:

  • neutrališu slobodne radikale,
  • smanjuju oksidativni stres,
  • podržavaju prirodne mehanizme zaštite ćelija.

Oksidativni stres je jedan od ključnih procesa koji ubrzavaju starenje organizma, zato se ishrana bogata proizvodima koji sadrže antocijanine često dovodi u vezu sa boljim stanjem kože, krvnih sudova i nervnog sistema. Stručnjaci ipak naglašavaju da je to samo jedan element stila života, a ne "eliksir mladosti".

"Ube latte" i imunitet

"Ube" je takođe izvor vitamina C, koji ima važnu ulogu u pravilnom funkcionisanju imunog sistema. Ovaj vitamin:

  • podržava proizvodnju i aktivnost leukocita,
  • štiti ćelije od oštećenja,
  • učestvuje u regenerativnim procesima.

Dodatno, bioaktivna jedinjenja prisutna u ovom napitku pokazuju u istraživanjima protivupalno i antioksidativno djelovanje, što posredno podržava imunitet organizma, naročito u periodima povećane izloženosti infekcijama.

Da li je "ube latte" za svakoga?

Važno je da obratite pažnju na jednu stvar. Tradicionalne verzije napitka u kafićima često sadrže:

  • šećer,
  • sirupe sa ukusom,
  • zaslađena biljna mleka.

U takvom obliku, napitak i dalje obezbjeđuje antioksidanse, ali mu se zdravstvena vrijednost smanjuje. Najbolje verzije su one pripremljene od:

  • nezaslađenih ube prahova,
  • mlijeka jednostavnog sastava,
  • bez dodatog šećera ili uz minimalan dodatak zaslađivača.

Stručnjaci ističu da popularnost "ube latte" napitka nije samo prolazno oduševljenje bojom. Uklapa se u trend funkcionalnih napitaka, onih koji spajaju uživanje sa potencijalnom podrškom zdravlju.

Važno je i to što je ukus blag, prirodno blago sladak i dobro prihvaćen čak i kod osoba koje ne vole gorčinu kafe ili čaja.

