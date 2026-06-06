Sutra u Narodnom pozorištu RS veče posvećeno Slavku Milanoviću

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci sutra će biti održano veče posvećeno istaknutom dramaturgu Slavku Milanoviću i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu.

Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci, na Sceni "Petar Kočić", sutra će biti održano veče posvećeno Slavku Milanoviću, istaknutom dramaturgu i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu.

Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske saopšteno je da je Milanović tokom karijere radio u mnogim pozorištima, bio zaposlen u Kamernom teatru 55 i Narodnom pozorištu u Beogradu, objavljujući brojne dramaturške analize, eseje i studije o pozorištu, filmu i televiziji, potpisujući televizijske scenarije i drame.

Izvor: Narodno pozorište RS

Sa Narodnim pozorištem Republike Srpske povezivala ga je dugogodišnja i snažna saradnja, a kako je naglašeno bio je i prijatelj kuće.

U okviru Teatar festa "Petar Kočić" jednom je bio selektor, a jednom član žirija, kao i autor dramatizacija i adaptacija nekih predstava ove kuće.

Početak večeri posvećene Slavku Milanoviću zakazan je za 18.00 časova.