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Sutra u Narodnom pozorištu RS veče posvećeno Slavku Milanoviću

Sutra u Narodnom pozorištu RS veče posvećeno Slavku Milanoviću

Autor Haris Krhalić
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U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci sutra će biti održano veče posvećeno istaknutom dramaturgu Slavku Milanoviću i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu.

Veče posvećeno Slavku Milanoviću sutra u Narodnom pozorištu RS Izvor: Aleksandar Čavić/NSRS

U Narodnom pozorištu Republike Srpske u Banjaluci, na Sceni "Petar Kočić", sutra će biti održano veče posvećeno Slavku Milanoviću, istaknutom dramaturgu i njegovom bogatom umjetničkom nasljeđu.

Iz Narodnog pozorišta Republike Srpske saopšteno je da je Milanović tokom karijere radio u mnogim pozorištima, bio zaposlen u Kamernom teatru 55 i Narodnom pozorištu u Beogradu, objavljujući brojne dramaturške analize, eseje i studije o pozorištu, filmu i televiziji, potpisujući televizijske scenarije i drame.

Izvor: Narodno pozorište RS

Sa Narodnim pozorištem Republike Srpske povezivala ga je dugogodišnja i snažna saradnja, a kako je naglašeno bio je i prijatelj kuće.

U okviru Teatar festa "Petar Kočić" jednom je bio selektor, a jednom član žirija, kao i autor dramatizacija i adaptacija nekih predstava ove kuće.

Početak večeri posvećene Slavku Milanoviću zakazan je za 18.00 časova.

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Tagovi

Teatar fest Petar Kočić Narodno pozorište RS

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