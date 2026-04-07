"Preživjeti menopauzu": Veče bez tabua u Narodnom pozorištu RS

Autor N.D. Izvor mondo.ba
0

U srijedu, 29. aprila 2026. godine, sa početkom u 18 časova, u Narodnom pozorištu Republike Srpske, biće održana manifestacija "Anatomija stvarnosti”"sa svojom prvom tematskom diskusijom "Preživjeti menopauzu".

Diskusija preživjeti menopauzu u banjaluci Izvor: Ustupljena fotografija

U vremenu kada se o menopauzi još uvijek govori tiho, kroz šalu ili uz nelagodu, jedno veče u Banjoj Luci pokušaće da to da promijeni - otvoreno, iskreno i bez uljepšavanja.

Veče počinje u 17:30 simboličnim „ulaskom u siguran prostor“, a uvodnu riječ daje glumica Sandra Bugarski, koja kroz humor razbija led i otvara prostor za razgovor. Program je podijeljen u tri tematska bloka: tijelo u tranziciji, upravljanje simptomima i psihološki aspekt menopauze. Panelisti će govoriti o stvarnim iskustvima žena, medicinskim terapijama, ishrani, anksioznosti, nesanici i redefinisanju životnih uloga.

Interaktivna sesija „Bez rukavica“ omogućava publici da postavlja pitanja i dobije odgovore direktno od stručnjaka, među kojima su prim. mr sci. dr Vesna Ćurić, prim. dr Mirjana Bojić, prim. mr sci. dr Smilja Obradović Naprta, prim. dr Božana Marijanac, dr Sanda Grubiša-Vujasinović i dr Nikola Baroš.

Moderatorsku ulogu preuzima Aleksandra Trifunović, koja ističe da je cilj razgovora da se o menopauzi govori jasno, glasno i javno, jer dvije generacije žena u profesionalnom i porodičnom vrhuncu danas prolaze kroz perimenopauzu ili menopauzu.

„Anatomija stvarnosti / Preživjeti menopauzu“ nije samo panel, već prostor gdje lična iskustva susreću nauku, a stigma se zamjenjuje razumijevanjem – razgovor koji je odavno trebalo započeti.

