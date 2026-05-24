Zaboravite bež tonove, ovako se stvara luksuz: Bogata nijansa dominira spavaćim sobama u 2026. godini

Autor Haris Krhalić Izvor Lepa i srećna
Bordo boja postaje veliki trend u uređenju spavaćih soba za 2026. godinu jer prostoru daje osjećaj tihog luksuza, topline i elegancije.

Bordo boja je apsolutni hit za spavaće sobe u 2026. godini

  • Bordo boja jedan je od glavnih trendova za spavaće sobe u 2026. godini.
  • Stvara luksuzan, topao i intiman ambijent u prostoru.
  • Najljepše izgleda na somotu, moheru i tapaciranim detaljima.

Bordo boja predstavlja jedan od glavnih trendova u uređenju enterijera za spavaće sobe u 2026. godini, koji teži ka tihom luksuzu i tamnijim, ušuškanim prostorima.

Ova bogata vinska nijansa popularna je jer stvara sofisticiran, luksuzan i intiman ambijent, što je čini idealnom za akcentne zidove u spavaćoj sobi, tapacirana uzglavlja kreveta i raskošne somotske tkanine.

Bordo nijansa stvara luksuzan i intiman ambijent

Bordo boja od spavaće sobe pravi prostor nalik kutiji za dragulje, čak i kada se koristi samo kroz detalje u toj nijansi.

Dizajneri ove sezone kombinuju duboku bordo nijansu sa prigušenim zelenim tonovima ili nježnim sivim nijansama kako bi stvorili utisak luksuznog butik hotela.

Ova boja najbolje dolazi do izražaja na taktilnim materijalima poput somota i mohera, koji prostoru daju dubinu i upečatljivost.

Trend koji mijenja izgled spavaćih soba u 2026.

Iako je odvažna, bordo boja koristi se i na čitavim zidovima, ali i kao upečatljivo uzglavlje kreveta ili kroz plišane prekrivače i detalje na tepisima.

Nakon godina minimalističkih neutralnih tonova, dizajn enterijera u 2026. godini fokusira se na samouverenu upotrebu boja, ličniji prostor i tamnije, intimnije enterijere koji podstiču čula, piše Zadovoljna.

Bordo boja savršeno se uklapa u taj trend jer pruža osjećaj tihog luksuza i spaja strast crvene sa toplim podtonovima.

