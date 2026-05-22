Zaboravite bijele zidove: Dizajneri koriste ova 3 trika sa bojama da male sobe izgledaju duplo veće

Dizajneri enterijera otkrivaju trikove sa bojama koji male prostorije čine vizuelno većim, svjetlijim i luksuznijim.

Dizajneri koriste boju zidova kako bi male prostorije izgledale veće.

Ista nijansa na zidovima i plafonu stvara utisak prostranosti.

Tamne i zagasite boje mogu vizuelno "izbrisati" granice prostora.

Dobra boja za zidove može potpuno promijeniti utisak prostora, a dizajneri enterijera tvrde da upravo uz pomoć nekoliko trikova male sobe mogu djelovati znatno prostranije, svjetlije i luksuznije.

Svježa boja na zidovima često ima moć da transformiše enterijer bez skupih renoviranja i velikih građevinskih radova.

I dok se male prostorije često zanemaruju kada je uređenje u pitanju, upravo u njima pravi izbor nijanse, podtona i završne obrade može napraviti ogromnu razliku. Uz odgovarajuće tehnike, prostor može djelovati veće, plafoni više, a atmosfera toplija i prijatnija.

Dizajneri enterijera otkrili su trikove koje najčešće koriste kada žele da mali prostor vizuelno prošire.

Obojite zidove, plafon i lajsne u istu boju

Nekada su akcentni zidovi bili veliki trend, ali danas se sve više koristi potpuno drugačiji pristup - ista boja na zidovima, plafonu i detaljima.

Dizajnerka Ali Burgun Nolan iz studija Studio Burgun kaže da upravo ova tehnika daje utisak većeg prostora.

"Kada nema jakog kontrasta između zidova, plafona i lajsni, prostor djeluje povezanije i oko ga doživljava kao jednu cjelinu, a ne kao odvojene površine", objašnjava ona.

U svom toaletu koristila je bogatu nijansu tamnoljubičaste boje koja se protezala od zidova do plafona, stvarajući toplu i ušuškanu atmosferu uprkos maloj kvadraturi.

Sličan efekat postigla je i u spavaćoj sobi jednog bungalova, gdje je maslinastozelena nijansa korišćena na zidovima i arhitektonskim detaljima kako bi prostor djelovao povezanije sa zelenilom spolja.

Koristite različite tonove iste boje

Jedan od najefektnijih trikova za male prostorije jeste korišćenje više nijansi iste boje.

Dizajnerka Megan Džej savjetuje da zidovi i plafon budu u istoj paleti, ali da plafon bude za nijansu svjetliji.

"Tako prostor zadržava toplinu i karakter boje, ali istovremeno reflektuje više svjetlosti i djeluje prostranije", objašnjava ona.

U dječijoj sobi inspirisanoj vintidž stilom koristila je umirujuću žalfijasto zelenu nijansu na zidovima, dok je plafon ofarban svjetlijom verzijom iste boje.

Na taj način izbjegnut je oštar prelaz između tamnijih zidova i potpuno bijelog plafona, zbog čega prostor izgleda skladnije i elegantnije.

Tamne nijanse mogu vizuelno povećati prostor

Mnogi vjeruju da samo svijetle boje mogu učiniti prostor većim, ali dizajnerka Meri Ketrin Vels tvrdi da je to jedna od najvećih zabluda kada je uređenje enterijera u pitanju.

Prema njenim riječima, najveći problem zapravo stvara previše kontrasta.

"Kada pogled stalno prelazi sa tamnih zidova na bijeli plafon, granice prostorije postaju još uočljivije. Ali kada se cijeli prostor oboji u jednu duboku i zagasitu nijansu, ivice kao da nestaju i soba djeluje mnogo veće", objašnjava ona.

Dizajnerka Keti Kuo koristila je ovaj trik u maloj trpezariji na Menhetnu, gdje je odabrala tamnozelenu nijansu gotovo crne boje. U kombinaciji sa raskošnim lusterom i luksuznim stolicama prostor je dobio atmosferu elegantnog hotelskog salona.

Sličan efekat postignut je i u jednoj medija sobi u pustinji Santa Fe, gdje su zidovi i plafon obojeni dubokom šumskozelenom bojom.

Posebno zanimljiv detalj bio je plafon sa visokim sjajem koji reflektuje svjetlost i dodatno doprinosi utisku većeg prostora.

Male prostorije mogu izgledati luksuzno i prostrano

Dizajneri se slažu da male sobe ne treba posmatrati kao ograničenje, piše RealSimple.

Uz pravu boju, dobar izbor tonova i pažljivo korišćenje kontrasta, čak i najmanji prostor može izgledati elegantno, prijatno i vizuelno mnogo veće nego što zaista jeste.

(Lepa i srećna/Mondo)