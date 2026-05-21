Da bi soba bila udobna mora da ima 3 stvari: Dizajneri otkrili najveću tajnu lijepih enterijera

Autor Dragana Božić Izvor Lepa i srećna
Pravilo 3 teksture je jednostavan, ali moćan trik koji svaki prostor pretvara iz „lijepog“ u živ i bogat enterijer.

Dizajneri otkrili najveću tajnu lijepih enterijera Izvor: Shutterstock

Kombinacija grubog, glatkog i mekog elementa unosi balans i toplinu pri uređenju svake sobe, a istovremeno sprečava da prostor izgleda prenatrpano ili dosadno.

Dizajneri enterijera imaju čitav arsenal trikova: razmišljaju o osvjetljenju u slojevima, prate precizna pravila za raspored tepiha i televizora, i majstorski vladaju proporcijama prostora. Jedan od trikova koji se često koristi, a lako ga možete primijeniti i sami, jeste pravilo tri teksture.

Šta je pravilo 3 teksture?

Suština je jednostavna: u jednom prostoru treba kombinovati tri različite vrste tekstura kako bi se dobila vizuelna dubina i spriječilo da prostor izgleda „ravno“.

  • Gruba, prirodna tekstura – kamen, drvo, ratan.
  • Glatka površina – staklo, metal, polirani materijali.
  • Mekani element – lan, pliš, vuna, tkanine koje unose mir i toplinu.

Kako objašnjava dizajnerka Ešli Galion, ova kombinacija daje balans između prirodnog, modernog i udobnog.

Zašto je miješanje tekstura važno?

Čak i kada je paleta boja savršena, bez raznolikosti u teksturi prostor nema šta da ponudi oku i tijelu. Tekstura donosi toplinu, dimenziju i osjećaj života. Bez nje, soba može izgledati kao izložbeni salon, a ne kao mjesto u kojem želite da se opustite.

Tri teksture su idealna mjera – više od toga može da stvori vizuelni haos, dok manje ostavlja prostor monotonim.

Kako primijeniti pravilo tri teksture

Igrajte se šarama: Tekstura može da unese vizuelni ritam bez potrebe za jakim printovima. Na primjer, pletena korpa od pamuka u kontrastu je sa plišanom sofom čak i ako su iste boje.

Izbjegnite previše usklađivanja: Ako se sve površine previše podudaraju, prostor djeluje „previše dizajnirano“ i gubi prirodnost.

Mislite i na detalje: Tekstura nije samo u sofama i tepisima. Mekani pamučni abažuri, teške plišane zavjese pa čak knjige i biljke dodaju slojeve.

Oslonite se na prirodu: Pamuk, vuna, ratan, kamen, drvo – prirodni materijali daju autentičan i domaći osjećaj, a uz to su održivi.

Uživajte u senzaciji dodira: Tekstura nije samo vizuelna, već i taktilna. Kombinujte metale, završne obrade i boje koje se ponašaju kao tekstura – sjajni lak i mat gips u istoj nijansi stvaraju potpuno različit utisak.

