Da bi soba bila udobna mora da ima 3 stvari: Dizajneri otkrili najveću tajnu lijepih enterijera

Pravilo 3 teksture je jednostavan, ali moćan trik koji svaki prostor pretvara iz „lijepog“ u živ i bogat enterijer.
Kombinacija grubog, glatkog i mekog elementa unosi balans i toplinu pri uređenju svake sobe, a istovremeno sprečava da prostor izgleda prenatrpano ili dosadno.
Dizajneri enterijera imaju čitav arsenal trikova: razmišljaju o osvjetljenju u slojevima, prate precizna pravila za raspored tepiha i televizora, i majstorski vladaju proporcijama prostora. Jedan od trikova koji se često koristi, a lako ga možete primijeniti i sami, jeste pravilo tri teksture.
Šta je pravilo 3 teksture?
Suština je jednostavna: u jednom prostoru treba kombinovati tri različite vrste tekstura kako bi se dobila vizuelna dubina i spriječilo da prostor izgleda „ravno“.
- Gruba, prirodna tekstura – kamen, drvo, ratan.
- Glatka površina – staklo, metal, polirani materijali.
- Mekani element – lan, pliš, vuna, tkanine koje unose mir i toplinu.
Kako objašnjava dizajnerka Ešli Galion, ova kombinacija daje balans između prirodnog, modernog i udobnog.
Zašto je miješanje tekstura važno?
Čak i kada je paleta boja savršena, bez raznolikosti u teksturi prostor nema šta da ponudi oku i tijelu. Tekstura donosi toplinu, dimenziju i osjećaj života. Bez nje, soba može izgledati kao izložbeni salon, a ne kao mjesto u kojem želite da se opustite.
Tri teksture su idealna mjera – više od toga može da stvori vizuelni haos, dok manje ostavlja prostor monotonim.
Kako primijeniti pravilo tri teksture
Igrajte se šarama: Tekstura može da unese vizuelni ritam bez potrebe za jakim printovima. Na primjer, pletena korpa od pamuka u kontrastu je sa plišanom sofom čak i ako su iste boje.
Izbjegnite previše usklađivanja: Ako se sve površine previše podudaraju, prostor djeluje „previše dizajnirano“ i gubi prirodnost.
Mislite i na detalje: Tekstura nije samo u sofama i tepisima. Mekani pamučni abažuri, teške plišane zavjese pa čak knjige i biljke dodaju slojeve.
Oslonite se na prirodu: Pamuk, vuna, ratan, kamen, drvo – prirodni materijali daju autentičan i domaći osjećaj, a uz to su održivi.
Uživajte u senzaciji dodira: Tekstura nije samo vizuelna, već i taktilna. Kombinujte metale, završne obrade i boje koje se ponašaju kao tekstura – sjajni lak i mat gips u istoj nijansi stvaraju potpuno različit utisak.
