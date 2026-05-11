Recept za langoš mekike od samo 3 sastojka: Brzo se prave, a ne sadrže kvasac

Isprobajte ovaj brzi recept za langoš od samo 3 sastojka. Ne prži se i ne sadrži kvasac.
Ukoliko ste ljubitelj langoša ili drugog prženog testa, ali nemate vremena da ih dugo mijesite i pržite, ovaj recept će vas oduševiti.
Pravi se od samo nekoliko osnovnih sastojaka koje već imate u kuhinji, a rezultat je mekano i ukusno pecivo koje se priprema ekstra brzo.
Super su za doručak, večeru ili kada vam se jede nešto toplo i domaće, a nemate strpljenja da se gnjavite sa miješenjem.
Osnovne informacije
Kuhinja: srednjoevropska
Tip jela: pecivo
Porcije/Količina: oko 8–10 manjih langoša
Vrijeme pripreme: 10 minuta (+ 30 minuta odmaranja testa)
Vrijeme kuvanja/pečenja/hlađenja: 8–10 minuta
Ukupno vrijeme pripreme: oko 45 minuta
Težina: lako
Sastojci:
- 150 g običnog jogurta
- 300 g brašna
- 1 kašičica soli
- 1 kašičica praška za pecivo
- malo ulja (za premazivanje ili po želji prženje)
- kečap ili pavlaka po želji
- rendani sir po ukusu
Priprema:
1. korak: Priprema tijesta
U većoj posudi pomiješajte jogurt, brašno, prašak za pecivo i so. Zamijesite glatko tijesto koje se ne lijepi za ruke.
U galeriji ispod pogledajte koji tip brašna je najbolje da koristite za to.
2. korak: Odmaranje
Pokrijte tijesto i ostavite ga u frižideru oko 30 minuta kako bi se lijepo povezalo i bilo lakše za obradu.
3. korak: Oblikovanje
Razvucite tijesto na pobrašnjenoj površini i čašom ili kalupom vadite krugove željene veličine.
4. korak: Pečenje
Poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje i pecite u zagrijanoj rerni na 180 stepeni oko 8–10 minuta, dok ne dobiju zlatnu boju.
5. korak: Završni dodaci
Dok su još topli, premažite ih sa malo ulja, pa dodajte kečap ili pavlaku i pospite rendanim sirom.