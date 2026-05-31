Medvjed izveo "pljačku vijeka", pa otišao u šumu da se osvježi (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Ovog medvjeda nisu zaustavili ni alarm automobila ni povici ljudi koji su posmatrali cijelu situaciju.

Medvjed iz auta ukrao pivo Izvor: TikTok/madog.27

Na društvenim mrežama proširio se snimak iz Getlinburga u Tenesiju koji je nasmijao mnoge korisnike. Na videu se vidi crni medvjed kako ulazi u parkirani terenac, a zatim iz njega izlazi sa paketom piva u ustima.

Snimak je na TikToku podijelila Medison, a mnogi su komentarisali da djeluje kao da tačno zna šta radi. Neki su u komentarima primijetili da crni medvjedi često ulaze u automobile kada se nađu u naseljenim područjima.

Jedan korisnik je čak predložio proizvođaču piva da iskoristi viralni snimak za kampanju povezanu sa zaštitom divljih životinja i očuvanjem staništa medvjeda.

Getlinburg se nalazi u blizini Nacionalnog parka Grejt Smoki Mauntins i poznat je po velikoj populaciji crnih medvjeda koji redovno zalaze među ljude. Takvi susreti tamo nisu neuobičajeni, a stanovnici su na njih već navikli.

@madog.27crazy encounter with an alcoholic bear in gatlinburg…#gatlinburg#bearencounter#nature#beartok#gatlinburgtennessee♬ original sound - madison 🌿

(Mondo.rs)

