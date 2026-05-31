Medvjed izveo "pljačku vijeka", pa otišao u šumu da se osvježi (Video)

Izvor: TikTok/madog.27

Na društvenim mrežama proširio se snimak iz Getlinburga u Tenesiju koji je nasmijao mnoge korisnike. Na videu se vidi crni medvjed kako ulazi u parkirani terenac, a zatim iz njega izlazi sa paketom piva u ustima.

Snimak je na TikToku podijelila Medison, a mnogi su komentarisali da djeluje kao da tačno zna šta radi. Neki su u komentarima primijetili da crni medvjedi često ulaze u automobile kada se nađu u naseljenim područjima.

Ovog medvjeda nisu zaustavili ni alarm automobila ni povici ljudi koji su posmatrali cijelu situaciju.

Jedan korisnik je čak predložio proizvođaču piva da iskoristi viralni snimak za kampanju povezanu sa zaštitom divljih životinja i očuvanjem staništa medvjeda.

Getlinburg se nalazi u blizini Nacionalnog parka Grejt Smoki Mauntins i poznat je po velikoj populaciji crnih medvjeda koji redovno zalaze među ljude. Takvi susreti tamo nisu neuobičajeni, a stanovnici su na njih već navikli.

