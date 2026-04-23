Medvjed se popeo na drvo usred grada: Bizaran slučaj u Americi, pojavio se nevjerovatan snimak (Video)

Mladi crni medvjed izazvao je pravu pometnju u američkom gradu Olbaniju kada se popeo na drvo u stambenom naselju. Poslije višesatne akcije, uspješno je uspavan i biće vraćen u divljinu.

Mladi crni medvjed koji se prekjuče rano ujutro popeo na visoko drvo u jednoj četvrti Olbanija privukao je gomilu znatiželjnika, doveo do zatvaranja gradskih ulica i pokrenuo napetu, višesatnu akciju državnih službi za divlje životinje, koja je završena bezbjednim hvatanjem životinje, piše CBS 6 Olbani.

Komšije u Ulici Rejmo i na Drugoj aveniji ispričale su da su medvjeda prvi put primijetile oko dva sata ujutro, kada se popeo na drvo i odbijao da siđe. Do jutra je policija blokirala dijelove tog područja, dok su se ispod drveta okupljali stanari, od kojih su mnogi prizor posmatrali u nevjerici.

Policija Olbanija izvijestila je da je za saobraćaj zatvorena Druga avenija između Avenije Hofman i Avenije Frizbi, kao i Ulica Garden kod Ulice Rejmo. "Kad su mi javili, pomislila sam: Šta, medvjed? Ma nema šanse", rekla je Dalsi Digs, koja je požurila na lice mjesta nakon što je vidjela fotografiju. "Odmah sam rekla: Dolazim", dodala je.

"U ovakvoj situaciji treba donijeti niz odluka"

Druga stanovnica, Luisa Kuesta-Jang, ispričala je kako ju je suprug probudio nakon što je primijetio medvjeda ispred njihove kuće. "Kaže mi: Napolju na drvetu je medvjed", rekla je. "Od tada sam budna", dodala je.

Ekipe Državnog odeljenja za očuvanje životne sredine Njujorka (DEC) stigle su ujutro kako bi procijenile situaciju. Biolog za divlje životinje iz DEC-a, Džeremi Herst, rekao je da nekoliko faktora utiče na odluku o tome kako postupiti u susretima sa medvjedima u urbanim sredinama.

"U ovakvoj situaciji treba donijeti niz odluka", rekao je Herst. "Kao što sam napomenuo, idealno bi bilo pustiti medvjeda da sam ode. To je najbezbjednije za životinju", rekao je. Međutim, s obzirom na gusto naseljeno urbano područje sa kućama, ogradama i prometnim autoputem u blizini, Herst je objasnio da je za mladog medvjeda bilo previše prepreka.

"U ovo doba godine nije neuobičajeno da se mladi mužjaci udaljavaju od mjesta gdje su se okotili"

"Na kraju smo odlučili da imobilišemo medvjeda jer je to bio najbrži, a vjerovatno i najbezbjedniji način da ga izvučemo sa ovog područja", kazao je. Ispod drveta postavljene su mreža i strunjača dok su službenici čekali pravi trenutak.

Nešto prije podneva, medvjed je pogođen strelicom za uspavljivanje. Kako je sredstvo počelo da djeluje, životinja se popela još više prije nego što je izgubila oslonac i pala sa drveta. Službenici su odmah pritrčali kako bi osigurali medvjeda.

Herst je objasnio da položaj Olbanija u blizini zelenih koridora koji vode do planina Ketskil omogućava povremena viđenja medvjeda, naročito tokom proljeća. "U ovo doba godine nije neuobičajeno da se mladi mužjaci udaljavaju od mjesta gdje su rođeni i kreću u potragu za hranom", rekao je.

Ovo nije prvi takav slučaj

Zvaničnici DEC-a najavili su da će medvjed biti prevezen u Ketskils i pušten nazad u divljinu. Ovo nije prvi put da je Olbani imao neočekivanog posjetioca. U maju 2022. godine, ekipe DEC-a uhvatile su medvjeda koji se popeo na drvo u Vašington parku i bezbjedno ga preselile u Ketskils.

Nažalost, taj medvjed je sljedeće godine stradao u saobraćajnoj nesreći u Pensilvaniji. Medvjed iz 2022. godine ostao je neko vrijeme na drvetu u ulici Stejt, gdje je čak i odremao. Službenici za divlje životinje kažu da se broj viđenja medvjeda obično povećava u proljeće.

Naime, tada izlaze iz zimskog sna. Stanovnicima se savjetuje da drže distancu ako vide medvjeda, kao i da kontaktiraju nadležne službe ako se životinja nalazi u opasnom ili gusto naseljenom području, poput gradskih ulica.

