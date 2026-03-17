Nezakoniti unos: Hrvatski carinici oduzeli sirovu kožu mrkog medvjeda

Autor Haris Krhalić
Carinski službenici na prelazu Stara Gradiška zaplijenili su sirovu kožu mrkog medvjeda kod pokušaja nezakonitog unosa u EU. Vozač je kažnjen novčanom kaznom, a roba oduzeta.

Hrvatski carinici oduzeli kožu medvjeda Izvor: Carinska uprava RH

Carinski službenici na graničnom prijelazu Stara Gradiška u dva odvojena slučaja spriječili su kršenje propisa prilikom ulaska u carinsko područje Evropske unije, izdajući prekršajne naloge zbog neprijavljene gotovine i nezakonitog unosa zaštićenih vrsta.

Dana 14. marta 2026. godine, državljaninu Srbije, vozaču automobila sa bosanskohercegovačkim registarskim oznakama, izdat je prekršajni nalog zbog kršenja članka 69.a Zakona o deviznom poslovanju. 

Službenici su utvrdili da vozač pri ulasku u EU nije prijavio gotovinu u iznosu od 33.450,00 KM, niti pisanim, niti elektronskim putem. Za ovaj prekršaj izrečena mu je novčana kazna od 5.100 eura.

"Carinska uprava podsjeća da svi putnici koji unose ili iznose gotovinu u iznosu od 10.000 eura ili više, odnosno protuvrijednost u drugim valutama, moraju to prijaviti putem propisanog obrasca", poručili su iz Carinske uprave.

Nezakoniti unos sirove kože mrkog medvjeda

U drugom slučaju, 15. marta 2026. godine, carinski službenici izdali su prekršajni nalog drugom državljaninu Srbije, vozaču automobila sa austrijskim registarskim oznakama.

Vozač nije podnio carinsku deklaraciju za robu za koju je zabranjen unos. Pregledom prtljažnika pronađena je sirova koža s glavom mrkog medvjeda, zaštićene vrste.

Za prekršaj je izrečena novčana kazna od 1.500 evra, a roba je oduzeta.

