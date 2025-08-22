"Idite na druge prelaze": Nevrijeme izazvalo kvar na granici između Hrvatske i BiH

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je danas da je nevrijeme izazvalo tehnički kvar na graničnom prelazu između Hrvatske i BiH u Vinjanima Gornjim, što otežava saobraćaj.

Policija građane poziva da putuju na prelaz u Vinjanima Donjim i na ostale granične prelaze.

Do kvara je došlo protekle noći zbog nevremena.

Policija je na terenu angažovana kako bi se promet na tom graničnom prelazu normalizovao.

Zbog posljedica saniranja nevremena koje je zahvatilo priobalni i kontinentalni dio Hrvatske, vatrogasci bilježe povećan broj tehničkih intervencija, prenose hrvatski mediji.

(Srna)