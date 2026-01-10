logo
Otkriveno zašto je Rusija lansirala "Orešnik" na Ukrajinu: Putinovo naređenje unijelo strah u kosti cijeloj planeti

Otkriveno zašto je Rusija lansirala "Orešnik" na Ukrajinu: Putinovo naređenje unijelo strah u kosti cijeloj planeti

Autor Nikolina Damjanić Izvor mondo.rs
1

Putin je naredio lansiranje "Orešnik" projektila kako bi usadio strah u kosti Ukrajini i njenim zapadnim saveznicima.

Putin o lansiranju Orešnika Izvor: Not supplied / WillWest News / Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin naredio je napad balističkim projektilom "Orešnik" na Ukrajinu kako bi zastrašio i Ukrajinu i njene zapadne saveznike kako slučajno ne bi rasporedile trupe na dijelove Ukrajine, saopštio je Institut za proučavanje rata (ISW) u svojoj najnovijoj analizi. Rusija je, da podsjetimo, lansirala "Orešnik" na Lavovsku oblast tokom noći 8. na 9. januar.

"Ukrajinski i ruski zvaničnici potvrdili su da su ruske snage izvele napad balističkom raketom srednjeg dometa 'orešnik' na Lavovsku oblast u noći između 8. i 9. januara, verovatno kao deo refleksne kampanje kontrole Kremlja koja ima za cilj da odvrati zapadnu podršku Ukrajini", navodi se u izveštaju američkog Instituta za proučavanje rata.

Zašto je Rusija lansirala "Orešnik" na Ukrajinu?

Američki vojni analitičari smatraju da je Moskva ciljano gađala zapadni dio Ukrajine kako bi taj napad sprečio zapadne trupe da rasporede trupe u tom dijelu Ukrajine. Zapadni deo Ukrajine, konkretno Lavovska oblast, je "tačka" preko koje kopnenim putem stiže u Ukrajinu vojna tehnika i naoružanje.

"Napad raketom 'orešnik' vjerovatno je bio dio ruskog nuklearnog zveckanja oružjem i imao je za cilj da odvrati zapadne zemlje od pružanja vojne podrške Ukrajini, posebno od raspoređivanja snaga u Ukrajinu kao dijela mirovnog sporazuma", dodaje se u izvještaju američkog instituta.

Brko

Bolje bi bilo da se dogovara mir i da sačuva ljude i porodice bespotrebne boli i patnje. Od zastrašivanja slaba vajda

