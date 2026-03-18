Nešković predlaže Domu naroda ukidanje akciza na gorivo: Delegati da spase građane od poskupljenja

Delegat u Klubu Srba Doma naroda PS BiH Želimir Nešković najavio je da će zatražiti da se na dnevni red hitne sjednice, koja će biti održana u ponedjeljak, uvrste dopune Zakona o akcizama kojima se omogućava smanjenje ili ukidanje akciza sa ciljem umanjenja cijena goriva

Izvor: SDS

„Mislim da u ovom trenutku ne postoji važnije i hitnije pitanje u našoj državi. Problemi prouzrokovani krizom na Bliskom istoku i divljanjem cijena goriva prijete da prerastu u pravu ekonomsku katastrofu za naše građane, ako država ne reaguje pravoremeno. Upravo ova mjera bila bi prava reakcija, jer bi se na taj način smanjile cijene goriva, a samim tim spriječila i mnogobrojna druga poskupljenja koja nam već kucaju na vrata zbog visokih cijena goriva i transporta“, ističe Nešković.

Potpredsjednik Srpske demokratske stranke navodi da je obavio niz razgovora sa kolegama u Domu naroda, sa ciljem da se ovakav prijedlog dopuna zakona usvoji.

„Nažalost, iz SNSD-a čujemo negativne reakcije i najave da ovo ne žele podržati. Ne znam da li su svjesni koliku štetu na taj način prave našim građanima i njihovim kućnim budžetima“, navodi Nešković i dodaje:

„Od 1. marta do danas cijene benzina su porasle u prosjeku za oko 50 pfeninga, a dizela čak za više od 80 pfeninga po litru. Prema mojim informacijama, već sutra možemo očekivati dodatnih nekoliko pfeninga poskupljenja. Privremeno zamrzavanje akciza je jedino pravo rješenje koje koriste i zemlje regiona, poput Srbije. To je jasno i SNSD-u, a ako to ne prihvate u pitanju je isključivo bahatost, bezobrazluk i odsustvo brige za građane", poručio je Nešković.

(Mondo)