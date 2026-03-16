Uprkos protivljenju SNSD-a: Predstavnički dom BiH podržao hitno razmatranje zakona o smanjenju akciza na gorivo

Autor Nikolina Damjanić
0

Predstavnički dom BiH podržao je hitno razmatranje prijedloga zakona koji Savjetu ministara omogućava privremeno ukidanje ili smanjenje akciza na naftne derivate do šest mjeseci.

Predstavnički dom BiH podržao hitnu proceduru zakona o akcizama Izvor: Nataša Čerimidžić/Srna

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH podržao je zahtjev za razmatranje po hitnom postupku Prijedloga zakona o dopuni Zakona o akcizama u BiH, kojim se Savjetu ministara omogućava da u slučaju poremećaja tržišta može donijeti odluku o privremenom ukidanju ili smanjenju akciza na naftne derivate na maksimalno šest mjeseci u kalendarskoj godini.

Predlagač ovog akta je poslanik SDP-a Saša Magazinović.

Za hitnu proceduru, od 37 prisutnih poslanika glasala su 32, dok je pet bilo protiv.

Predsjedavajuća Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Sanja Vulić prethodno je ocijenila da je inicijativa za privremeno ukidanje ili smanjenje iznosa akcize na naftnene derivate bezobrazluk i populizam, te lažna briga za građane.

Ona je podsjetila da je inspekcija Republike Srpske izvršila kontrolu i sa 825.000 KM kaznila benzinske pumpe koje su povećale cijene goriva bez pravnog osnova.

"Ovo je tema za vlade entiteta koje treba da donesu rješenje. Mi nećemo biti ti koji će trasirati put da se od Savjeta ministara pravi vlada", zaključila je Vulićeva.

Možda će vas zanimati

Još iz INFO

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ