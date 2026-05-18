Poskupio giros na popularnim grčkim ljetovalištima: Pogledajte cjenovnik za predstojeću sezonu

Cijene girosa na grčkim ljetovalištima su poskupile. Pogledajte najnoviji cjenovnik i saznajte koliko košta omiljeni specijalitet na plažama.

Izvor: Georgios Tsichlis/Shutterstock/grčka.info/Printscreen

Ljetovanje u Grčkoj nemoguće je zamisliti bez girosa čija cijena varira iz sezone u sezonu. Na stranici Grčka info objavljen je snimak novog cjenovnika poznatog restorana u Nikitiju na Sitoniji.

Srbi koji su ove godine već boravili u Grčkoj otkrili su cijene girosa za ovu sezonu i na drugim grčkim ljetovalištima:

Nikiti (Sitonija)

Giros pita: 5.30 €

Giros porcija: 12.00 €

Sendvič: od 4.00 €

Hanioti

Giros pita (mali): 5.00 €

Giros porcija (veća): 10.00 €

Atina

Giros pita: od 3.60 €

Giros porcija: od 9.00 €

Neos Marmaras Giros pita: 5.00 €

Toroni Giros pita: 5.00 €

Krit Giros pita: 5.00 €

Polihrono Giros pita: 4.50 €

Asprovalta Giros pita: 4.00 €

Paralija Giros pita: 4.00 €

Flogita Giros porcija: 9.00 €

Lutraki Giros pita: 3.80 €

Stavros Giros pita: 3.50 €

Edipsos Giros pita: 3.50 €

Jerisos Giros pita: 3.00 €

Volos Giros pita: 2.90 €

Tokom 2025. godine, cijene girosa u Grčkoj su varirale u zavisnosti od ljetovališta (sjeverna Grčka je tradicionalno bila povoljnija u odnosu na ostrva), ali su se u prosjeku kretale u sljedećim okvirima:

Giros pita (sendvič): Od 3 do 4,50 evra (na ekskluzivnijim destinacijama ili plažama cijena je dostizala i do 6 evra).

Giros porcija (na tanjiru): Od 7 do 10 evra (u zavisnosti od restorana i veličine porcije, ponegdje i do 12 evra).

Cijene hrane i pića u Grčkoj

Kada je riječ o cijenama u samoj Grčkoj, drastična poskupljenja ove sezone ipak su izostala. Kako objašnjava Aleksandar Seničić, cijene hrane, pića i osnovnih namirnica uglavnom su na nivou prošlog ljeta, uz tek manja odstupanja kod pojedinih proizvoda.

Slična situacija je i na plažama severne Grčke, gdje se u većini slučajeva ležaljke i dalje dobijaju uz jedno ili dva pića, bez dodatnog plaćanja.

Sa druge strane, aranžmani su nešto skuplji nego prošle godine, što je, kako navodi, posledica inflacije, viših cena goriva i većih troškova prevoza i smještaja. Ipak, rast cena nije drastičan, pa Grčka i dalje ostaje među najtraženijim destinacijama za građane Srbije.:

