Grčka među najboljima na svijetu po čistim plažama: Čak 657 lokacija dobilo "Plavu zastavicu“

Sa čak 657 priznanja, Grčka potvrđuje status jedne od najpoželjnijih ljetnjih destinacija za turiste koji traže čisto more, bezbjedne plaže i visok nivo ekoloških standarda.

Grčka je i ove godine potvrdila status jedne od vodećih svjetskih destinacija kada je riječ o čistim i uređenim plažama.

Prema podacima za 2026. godinu, zauzela je drugo mesto u svijetu po broju plaža nagrađenih prestižnom oznakom "Plava zastavica", odmah iza Španije.

Ukupno 657 grčkih plaža dobilo je ovo priznanje, što čini oko 15 odsto svih nagrađenih lokacija na svetu.

Šta znači "Plava zastavica"?

"Plava zastavica" je međunarodno priznanje koje se dodjeljuje plažama i marinama koje ispunjavaju stroge ekološke i bezbjednosne standarde.

Da bi dobila ovu oznaku, svaka plaža mora da zadovolji čak 33 kriterijuma koji obuhvataju kvalitet morske vode, zaštitu životne sredine, bezbjednost kupača, organizaciju prostora i ekološku edukaciju.

Halkidiki i Krit ponovo među najboljima

Najviše nagrađenih plaža ove godine ima poluostrvo Halkidiki, sa ukupno 93 „Plave zastavice". Ovo područje godinama važi za jednu od najpopularnijih destinacija zahvaljujući čistom moru i dobro uređenim obalama.

Kada se posmatraju regioni, prvo mjesto pripalo je Kritu, koji ukupno ima 153 nagrađene plaže raspoređene u četiri prefekture.

Među ostalim izdvojenim destinacijama nalaze se i:

Rodos - poznat po razvijenoj turističkoj infrastrukturi i kvalitetnim plažama

- poznat po razvijenoj turističkoj infrastrukturi i kvalitetnim plažama Atika - region oko Atine sa 18 nagrađenih plaža

- region oko Atine sa 18 nagrađenih plaža Sitonija - dio Halkidikija sa čak 18 plaža koje nose ovo priznanje

Stroge kontrole tokom cijele sezone

Plaže koje nose oznaku "Plava zastavica" prolaze redovne i nenajavljene kontrole tokom turističke sezone.

Najvažniji uslov je vrhunski kvalitet vode za kupanje - samo ocjena "odličan" omogućava dobijanje priznanja.

Pored toga, posebno se provjeravaju:

pristupačnost za osobe sa invaliditetom

zabrana zagađenja i ispuštanja otpadnih voda u blizini plaža

organizovane spasilačke službe sa sertifikovanom opremom i čamcima za spasavanje

Veliki značaj za turizam

Za Grčku, kojoj je turizam jedna od ključnih grana ekonomije, veliki broj "Plavih zastavica" predstavlja važnu prednost u privlačenju turista.

Mnoge međunarodne turističke agencije upravo ovu oznaku koriste kao pokazatelj kvaliteta prilikom preporuke destinacija putnicima.

Kako sve više turista bira mesta koja vode računa o zaštiti prirode i održivom turizmu, Grčka zahvaljujući čistim plažama i visokim standardima dodatno učvršćuje svoju poziciju među najpoželjnijim ljetnjim destinacijama u Evropi.

(M.A./EUpravo zato/b92.net)