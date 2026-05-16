Oduževio publiku i žiri u Sloveniji: Mladi virtuoz iz Bijeljine osvojio maksimalne bodove na Festivalu harmonike

Mladi virtuoz iz Bijeljina Đorđe Perić pobijedio je na 20. međunarodnom Festivalu harmonike "Panoniakordion 2026" u Murskoj Soboti u Sloveniji.

Perić je briljantnim nastupom osvojio maksimalnih 100 poena od svih članova međunarodnog žirija, čime je osvojio zlatno priznanje, saopšteno je iz Muzičke škole "Kornelije Stanković" iz Bijeljine.

Bio je jedini takmičar sa maksimalnim brojem bodova, a za ovo prestižno takmičenje pripremao ga je njegov profesor Slaviša Perić.

Na završnom koncertu Festivala izveo je kompoziciju "Aj viš ju lav" autora T. Danona, ostavivši snažan utisak na publiku i stručni žiri.

"Ovaj veliki rezultat predstavlja još jedno značajno međunarodno priznanje za Đorđa Perića i potvrdu kontinuiranog rada, talenta i vrhunskog umjetničkog kvaliteta kojim nastavlja da niže uspjehe na prestižnim evropskim i svjetskim takmičenjima", navedeno je u saopštenju.