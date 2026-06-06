Da li se isplati sipati skuplji dizel na pumpi? Vozači često griješe, a jedna razlika je ključna za motor

Mnogi vozači se pitaju da li ima smisla plaćati skuplji dizel ili je običan evrodizel sasvim dovoljan. Razlika nije samo u cijeni, već i u aditivima, cetanskom broju i dugoročnoj zaštiti motora.

Izvor: Zorana Jevtić

Na pumpi se mnogi vozači nađu pred istom dilemom:sipati običan evrodizel ili dati više novca za premium dizel sa aditivima? Na prvi pogled, razlika djeluje kao marketinški trik, jer će automobil i na jedno i na drugo gorivo normalno da se upali, krene i vozi.

Ipak, razlika postoji. Ona se ne ogleda u tome da će auto odjednom postati mnogo brži ili da će potrošnja preko noći drastično pasti, već u načinu na koji gorivo sagorjeva, koliko čuva sistem ubrizgavanja i šta dugoročno radi za motor.

Šta treba da uradite ako ste sipali pogrešno gorivo u auto

Izvor: Zorana Jevtić

Skuplji dizel najčešće sadrži aditive čiji je zadatak da poboljšaju podmazivanje, pomognu čistije sagorijevanje i smanje taloženje nečistoća u sistemu. Upravo zato se najviše preporučuje vozačima novijih automobila, naročito onih sa osjetljivim diznama, DPF filterom i modernim Common Rail sistemom.

Šta znači cetanski broj

Jedna od glavnih razlika između običnog i premium dizela jeste cetanski broj. On pokazuje koliko se lako i brzo dizel gorivo pali u motoru. Što je cetanski broj veći, sagorijevanje je mirnije, ravnomjernije i efikasnije.

Običan evrodizel na domaćim pumpama mora da ispuni propisane standarde, dok premium varijante obično imaju viši cetanski broj. U praksi, to može da znači tiši rad motora, manje vibracija i lakše paljenje, posebno kada su napolju niske temperature.

Izvor: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Vozači dizelaša dobro znaju onaj grublji zvuk motora, naročito pri hladnom startu. Kod boljeg goriva, paljenje smeše u cilindrima može biti ujednačenije, pa motor radi mekše i smirenije.

Manje čađi, lakši život za DPF

Kod savremenih dizel automobila jedan od najskupljih problema može da bude DPF filter. Njegov zadatak je da zadržava čestice čađi, ali ako se automobil često vozi po gradu, na kratkim relacijama i bez dovoljno vremena da se filter regeneriše, lako dolazi do zapušenja.

Premium dizel tu može da pomogne jer kvalitetnije sagorijevanje i aditivi doprinose manjem stvaranju naslaga. To ne znači da će skuplje gorivo riješiti sve probleme, niti da može da zamijeni pravilnu vožnju i redovno održavanje, ali može da smanji količinu prljavštine koja prolazi kroz sistem.

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Drugim riječima, ako automobil ima DPF, turbinu i osjetljiv sistem ubrizgavanja, gorivo boljeg kvaliteta može biti ulaganje u mirniji rad i manje rizika od skupih kvarova.

Dizne su posebno osjetljive

Moderni Common Rail motori rade pod visokim pritiskom i imaju veoma precizne dizne. One gorivo raspršuju u sitnu maglu, kako bi sagorevanje bilo što efikasnije. Kada su dizne čiste, motor bolje vuče, mirnije radi i troši optimalno.

Problem nastaje kada se na njima talože naslage. Tada raspršivanje više nije pravilno, pa motor može da počne neravnomjerno da radi, više dimi, slabije prima gas ili troši više goriva.

Premium dizel sadrži deterdžentske aditive koji pomažu da se naslage sporije stvaraju, a postojeće nečistoće postepeno ispiraju. To je posebno važno kod novijih dizelaša, jer popravka ili zamjena dizni može biti veoma skupa.

Izvor: Zorana Jevtić

Da li običan dizel nije dobar

To ne znači da je običan evrodizel loš. On ispunjava propisane standarde, ima nizak sadržaj sumpora i potpuno je dovoljan za veliki broj automobila, posebno za starije dizel motore koji nemaju toliko komplikovane sisteme kao novije generacije.

Vlasnici starijih automobila često neće osjetiti veliku razliku između običnog i premium goriva. Njihovi motori su jednostavniji, manje osjetljivi i uglavnom mogu bez problema da rade na standardnom evrodizelu.

Međutim, kod novijih automobila situacija je drugačija. Što je motor moderniji, to su sistemi precizniji i osjetljiviji na kvalitet goriva. Zato mala doplata na pumpi ponekad može da bude jeftinija od kasnijeg odlaska kod majstora.

Kada se skuplji dizel najviše isplati

Premium dizel najviše ima smisla ako vozite noviji dizel automobil, ako često prelazite duže relacije, ako vam je motor opremljen DPF filterom ili ako želite da preventivno čuvate dizne i sistem ubrizgavanja.

Izvor: Zorana Jevtić

Takođe može biti koristan zimi, jer kvalitetnije gorivo sa boljim karakteristikama paljenja može da olakša hladan start. To naročito znači vozačima koji automobil parkiraju napolju i pale ga rano ujutru, kada su temperature niske.

Ako, s druge strane, vozite stariji dizel, redovno održavate automobil i ne primjećujete probleme u radu, običan evrodizel može biti sasvim dovoljan.