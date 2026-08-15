Modni vodič za jesen 2026: 5 vodećih trendova i aksesoara koji će dominirati ulicama

Jesen 2026. donosi modni preokret, evo šta ćemo nositi već prvih svježih dana.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Mokasine-papuče i jakne sa visokom kragnom dominiraju jesenjim trendovima, spajajući praktičnost i moderan urbani stil.

sa visokom kragnom dominiraju jesenjim trendovima, spajajući praktičnost i moderan urbani stil. Klasični aksesoari dobijaju dramatičnu nadogradnju kroz voluminozne cvjetne broševe od svile i perja, kao i neobične heklane kapice koje unose lični pečat u stajling.

Umjesto klasičnog leoparda, jesen 2026. stavlja u prvi plan upečatljive dezene zebre, tigra i krave na tašnama, cipelama i modnim detaljima.

Moda za jesen 2026. donosi savršen balans između elegancije i odvažnosti - od udobnih, klasičnih silueta sa modernim tvistom do upečatljivih modnih detalja koji unose dozu zabave u svakodnevni stil.

1. Mokasine-papuče

Papuče-cipele nam se vraćaju na velika vrata, a za jesen 2026. godine fokus je na klasičnim siluetama sa modernim pomakom. Prednji dio najčešće liči na mokasinu, ali ne posustaju ni modeli sa blagim špicom na prstima i višom štiklom.

Dok su eksperimentalni modeli poput patika-papuča privlačili pažnju na internetu, dizajneri poput Torija Berča i Sen Lorana nude udobne i šik opcije koje se lako kombinuju uz sve – od džinsa do poslovnih pantalona.

moderne papuce cipele

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

2. Upadljivi broševi

Zlatni i srebrni broševi već neko vrijeme zauzimaju posebno mjesto u garderoberima modnih insajdera, ali ove jeseni postaju znatno dramatičniji. Inspirisani stilom Keri Bredšo, u trendu su voluminozni cvjetni motivi od svile i satena, kao i modeli ukrašeni perjem. Brendovi poput Max Mare i Helsa pokazuju da je ovo idealan način da svakoj odjevnoj kombinaciji dodate dozu šarma i neočekivane elegancije.

broš na sakou

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

3. Heklane kapice

Iako su pletene i heklane kape obično rezervisane za ljetnje festivale ili proljeće, u narednim mjesecima očekuje nas pravi bum takozvanih skullcaps modela. Ove pripijene kapice manje služe da nas utople, a mnogo više da daju lični pečat i karakter cijelom stajlingu. Od modela sa biserima do svjetlucavih disco varijanti brenda Free People, ove jeseni nosimo pletivo sa stavom.

moderna kapica

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

4. Jakne sa visokom kragnom

Ukoliko želite da osvježite jesenju garderobu i unesete moderan zaokret u svoju kolekciju spoljne odjeće, jakne sa visokom kragnom su pun pogodak. Ovaj trend je podjednako prisutan u formi kožnih jakni, luksuznog brušenog vještačkog antilopa, ali i sportskih vjetrovki i predimenzioniranih bomber modela koji će dominirati ulicama.

5. Animal print na aksesoarima

Ništa nije lakše nego razbiti monotoniju jesenjih tonova uz pomoć modnih detalja sa animal printom. Iako je klasični leopard uvijek u igri, ove jeseni dezeni zebre, tigra, žirafe i krave djeluju najsvježije. Bilo da je riječ o tašni, cipelama ili šalu, ovo je znak da je vrijeme za dozu divlje elegancije u vašem garderoberu.

animal print

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

U galeriji pogledajte i moderne mandarin jakne.