Koja boja karmina pomaže da izgledate mlađe? 5 ljetnih nijansi koje osvježavaju ten

Koja boja karmina će vam pomoći da izgledate mlađe? Ovih 5 nijansi ima osvježavajući efekat na ten.

Izvor: Shutterstock

Prava nijansa karmina može da osvježi ten, vizuelno učini usne punijim i skrene pažnju sa znakova starenja. Ponekad samo jedan detalj promijeni cijeli izgled šminke. Previše taman ili hladan karmin može istaći sjenke ispod očiju, neujednačen ten i učiniti crte lica oštrijim. S druge strane, svježe i nježnije nijanse dodaju licu toplinu i živost.

To ne znači da se s godinama morate odreći jarkih boja. Mnogo je važnije da uzmete u obzir ton kože, intenzitet boje i završni efekat.

Ne postoji jedna "podmlađujuća“ boja, pa je najvažnije da se nijansa uklopi sa vašim tenom, bojom kose i očiju.

Ružičasto-breskvasta, prašnjavo ružičasta, koralna, bobičasta i topla crvena samo su dobre polazne tačke za pronalaženje nijanse koja vašem licu daje najviše svježine.

Evo pet nijansi koje vrijedi isprobati.

1. Ružičasto-breskvasta

Jedna od najboljih opcija za svjež i nježan izgled. Spaja toplinu breskve i svjetlost ružičaste, pa lice dobija više boje bez utiska težine. Za toplije tonove kože birajte izraženiju breskvastu nijansu, a za hladnije tonove onu koja više naginje ružičastoj.

2. Prašnjavo ružičasta

Ako vas nude i bež karmini čine blijedim, probajte prašnjavo ružičastu. Dovoljno je diskretna za svaki dan, ali licu daje više živosti od klasične bež.

Birajte nijansu malo bogatiju od prirodne boje usana. Previše sive varijante mogu imati suprotan efekat, pa je bolje potražiti ružičastu sa blagim bobičastim podtonom.

3. Koralna

Koralna odmah unosi toplinu i svježinu u lice. Nalazi se između ružičaste, crvene i breskvaste, pa je nježnija od čisto narandžaste.

Za suptilniji efekat birajte prigušenu koralnu, umjesto neon varijante. Satenski ili kremasti finiš dodatno će omekšati izgled.

4. Bobičaste nijanse

Malina, jagoda, crvena ribizla – bobičaste nijanse odlična su alternativa klasičnoj crvenoj.

Dovoljno su bogate da istaknu lice, ali ne djeluju teško ako se nanesu u tankom sloju. Probajte da karmin nanesete poput blagog tona, umjesto u debelom sloju. Rezultat će biti prirodno živahne usne koje se lijepo uklapaju i sa minimalnom šminkom.

5. Topla crvena

Crveni karmin može da vizuelno osvježi i posvijetli ten, ali je važno izabrati pravu nijansu.

Umjesto veoma tamne bordo ili smeđecrvene, probajte čistiju toplu crvenu sa diskretnom koralnom ili paradajz notom.

Ne morate praviti savršeno oštar obris. Mekša ivica i kremasta tekstura učiniće crveni karmin nježnijim i pogodnijim čak i za dnevnu šminku.

Izvor: Shutterstock

Važan je i završni efekat

Ista nijansa može izgledati potpuno drugačije u zavisnosti od teksture. Veoma mat karmini mogu naglasiti suvoću i sitne linije na usnama, dok kremasti, satenski i providniji finiši obično daju mekši izgled.

Suptilan sjaj takođe može pomoći jer vizuelno dodaje volumen usnama. Ne mora biti intenzivan – dovoljan je satenski karmin ili kap prozirnog sjaja na sredini usana.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili fotografija/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i propisima Zakona o javnom informisanju i medijima.

BONUS VIDEO: