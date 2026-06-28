Najčešće greške u šminkanju tokom vrućina: Zbog njih se šminka topi i nestaje za nekoliko sati

Visoke temperature i vlaga veliki su izazov za šminku, ali mnoge žene nesvjesno prave greške zbog kojih puder klizi s lica, maskara se razmazuje, a ten izgleda umorno. Evo šta bi trebalo izbjegavati tokom ljetnih dana.

Izvor: Dean Drobot/Shutterstock

Ljetne vrućine ne predstavljaju izazov samo za organizam, već i za šminku. Visoke temperature, pojačano znojenje i povećano lučenje sebuma mogu za svega nekoliko sati uništiti čak i pažljivo nanesen make-up.

Stručnjaci za šminku upozoravaju da upravo tokom ljeta mnogi prave iste greške zbog kojih lice izgleda masno, puder se razdvaja, a šminka nestaje mnogo prije kraja dana.

Previše pudera

Jedna od najčešćih grešaka jeste nanošenje debelog sloja tečnog pudera u pokušaju da se prekriju sve nepravilnosti.

Na visokim temperaturama takav puder se mnogo lakše razdvaja, uvlači u pore i sitne bore te ostavlja neujednačen izgled kože.

Tokom ljeta bolji izbor su lagane BB ili CC kreme, tonirane hidratantne kreme ili tanji sloj tečnog pudera.

Izvor: Shutterstock

Preskakanje pripreme kože

Mnogi smatraju da tokom ljeta nije potrebno koristiti hidratantnu kremu jer je koža masnija.

Međutim, dehidrirana koža proizvodi još više sebuma, zbog čega šminka postaje nestabilna.

Prije nanošenja šminke potrebno je koristiti laganu hidratantnu kremu i primer koji odgovara tipu kože.

Previše pudera u prahu

Kako bi spriječile sjaj, mnoge osobe nanose velike količine pudera u kamenu ili prahu.

Rezultat je često težak i isušen izgled kože, posebno nakon nekoliko sati provedenih na vrućini.

Mnogo je bolje matirati samo T-zonu i po potrebi tokom dana koristiti papiriće za upijanje masnoće.

Šminkanje spuštenih kapaka

Izvor: kkbs1707/Shutterstock

Vodootporne proizvode koristite samo gdje su potrebni

Vodootporna maskara i ajlajner odličan su izbor tokom ljeta, ali nije potrebno da svi proizvodi budu vodootporni.

Takva šminka često se teže uklanja, može dodatno isušiti kožu i trepavice, a svakodnevna upotreba nije uvijek najbolja opcija.

Zaboravljanje SPF zaštite

Jedna od najvećih grešaka jeste oslanjanje isključivo na puder sa zaštitnim faktorom.

Dermatolozi upozoravaju da količina pudera koju nanosimo nije dovoljna da pruži deklarisanu zaštitu od UV zračenja.

Zbog toga bi krema sa zaštitnim faktorom trebalo da bude obavezan prvi korak u jutarnjoj rutini.

Tamne i teške teksture

Tokom vrelih dana tamni ruževi, guste mat formule i jaka kontura često djeluju preteško.

Svježiji izgled postiže se laganim nijansama, kremastim rumenilima i sjajevima za usne koji licu daju prirodniji izgled.

šminka

Izvor: Shutterstock

Fiksator nije luksuz

Mnogi preskaču sprej za fiksiranje šminke smatrajući da nije neophodan.

Međutim, upravo on može značajno produžiti postojanost šminke tokom visokih temperatura i spriječiti da se proizvodi razdvoje na licu.

Ne dirajte lice rukama

Koliko god šminka bila kvalitetna, često dodirivanje lica ubrzava njeno skidanje i povećava rizik od začepljenja pora i nastanka nepravilnosti.

Posebno tokom ljeta, kada se više znojimo, preporučuje se izbjegavanje dodirivanja lica i korišćenje čistih maramica ili papirića za upijanje masnoće.

Uz nekoliko jednostavnih promjena u rutini šminkanja moguće je postići svjež i postojan izgled čak i tokom najtoplijih ljetnih dana.