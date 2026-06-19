Tajna svježeg, zdravog i osunčanog lica: Ovako se pravilno nanosi bronzer

Veoma je važno da pogodite pravu nijansu bronzera koja odgovara vašem tenu.

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Bronzer se nikada ne nanosi na cijelo lice, već samo na određene dijelove.

U kombinaciji sa malo rumenila, dobija se lijep, svjež, zdrav izgled.

Veoma je važan i pravi izbor četke za bronzer.

Bronzer spada u kozmetičke preparate modernog doba koji olakšavaju bjuti svakodnevicu. Naime, dovoljno je da stavite malo bronzera preko podloge i lice može da dobije sasvim novi izgled, kao da ste bili na moru i lijepo se osunčali, a pritom divno ističe jagodice i svu ljepotu vašeg lica.

Pravilno nanijet bronzer se gotovo neprimjetno stapa sa ostatkom šminke i daje potpuno prirodan izgled licu, a jedna od najvažnijih stvari jeste izbor nijanse. Najprirodnije djeluje nijansa koja je tek malo dublja od prirodne boje tena, dovoljno da licu doda toplinu, ali ne i da stvori oštar kontrast, piše Minimagazin. Kod veoma svijetle kože bolje izgledaju svijetli bež, medeni i blago ružičasto-smeđi tonovi. Srednjem tenu obično pristaju zlatne i karamel nijanse, dok tamniji ten može da podnese bogatije bronzane i čokoladne tonove.

Važan je i podton. Bronzer koji sadrži previše narandžastog pigmenta može izgledati neprirodno, naročito na hladnijem ili neutralnom tenu. Nijansu je zato najbolje isprobati duž vilice ili na obrazu, gdje se može vidjeti kako se uklapa sa bojom lica i vrata.

Formula se prilagođava tipu kože

Bronzeri u prahu lako se doziraju i najčešće odgovaraju mješovitoj i masnijoj koži. Nanose se nakon tečnog pudera i proizvoda za fiksiranje, jer se puderasta formula može uhvatiti za vlažnu podlogu i ostaviti mrlje.

mat šminka

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Kremasti i tečni bronzeri daju mekši i svježiji završni izgled, zbog čega su dobar izbor za normalnu i suvu kožu. Mogu se utapkati sunđerom, četkom ili prstima, ali je proizvod bolje prvo staviti na nadlanicu, a zatim ga postepeno prenositi na lice. Tako se lakše kontroliše količina i izbjegavaju oštre linije.

Najprirodniji izgled postiže se kada se bronzer nanese na dijelove koje bi sunce prvo obasjalo: uz liniju kose, preko sljepoočnica, na gornji dio jagodica i veoma lagano preko nosa.

Na obrazima proizvod treba nanijeti više, približno na gornjem dijelu jagodične kosti, a zatim ga izjednačavati prema sljepoočnicama. Kada se nanese prenisko, lice može da djeluje umorno i vizuelno spušteno.

Mala količina može da se doda uz vilicu, ali samo toliko da poveže lice sa vratom i ublaži eventualnu razliku u boji. Profesionalni šminkeri prirodan rezultat upravo povezuju sa nanošenjem na dijelove lica koje sunce uobičajeno prvo zahvata.

Kako izabrati pravu četku za bronzer

Za bronzer u prahu najbolja je veća, mekana i blago zaobljena četka. Pregusta ili premala četka može na jednom mjestu da ostavi previše proizvoda pa se pigment kasnije teško razmazuje. Nakon što četka "pokupi" bronzer, višak treba lagano otresti. Nanošenje je najbolje započeti bliže liniji kose, gdje je veća količina proizvoda manje primjetna, a zatim ga blagim pokretima širiti prema sredini lica.

Četku ne treba snažno pritiskati uz kožu. Kada se drži bliže kraju drške, pokreti postaju mekši, a bronzer se raspoređuje u tanjem i ravnomjernijem sloju.

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Bronzer u prahu može se nanositi sitnim kružnim pokretima kako bi se pigment ravnomjerno rasporedio i stopio sa podlogom. Ipak, četkom ne treba prelaziti preko cijelog lica, jer bi bronzer tada mogao izgubiti svoju svrhu i učiniti da ten izgleda jednolično i previše tamno.

Kod kremastih i tečnih formula bolji rezultat daju pokreti utapkavanja. Povlačenje četke ili sunđera može pomjeriti puder koji se nalazi ispod i ostaviti neujednačene dijelove. Posebnu pažnju treba posvetiti ivicama uz kosu i sljepoočnice. Na tim mjestima bronzer često ostane kao vidljiva linija ukoliko nije dovoljno izblendan.

Količina se povećava postepeno

Najčešća greška nije pogrešna tehnika već prevelika količina proizvoda. Bronzer je mnogo lakše dodati nego ukloniti pa je bolje početi gotovo neprimjetnim slojem i zatim postepeno pojačavati boju.

Koliko bronzera treba nanijeti?

Dobra dnevna svjetlost pomaže da se procijeni pravi intenzitet. U kupatilu ili prostoriji sa toplim, slabijim osvjetljenjem bronzer može izgledati blaže nego što zaista jeste, zbog čega se lako nanese previše. Ukoliko je boja ipak postala prejaka, čistom četkom mogu se ublažiti prelazi. Preko tamnijeg dijela može se lagano utapkati i ostatak pudera sa sunđera kojim je nanošena podloga.

Rumenilo za starije žene

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Rumenilo preko bronzera - da ili ne?

Bronzer daje vizuelno topliji ten, ali ponekad može učiniti da lice izgleda jednolično. Mala količina rumenila vraća prirodnu boju obrazima i stvara svježiji završni izgled.

Koralne, nježno ružičaste i nijanse breskve lako se uklapaju sa toplinom bronzera. Rumenilo se nanosi na obraze i lagano povezuje sa gornjom ivicom bronzera, bez vidljive granice između dva proizvoda. Formule ne moraju obavezno da budu potpuno iste, ali je važno poštovati redoslijed nanošenja. Kremasti proizvodi nanose se prije fiksiranja lica puderom, dok se bronzer i rumenilo u prahu dodaju nakon toga. Tako se izbjegavaju mrlje i dobija ujednačeniji rezultat.

(Lepa i srećna/Mondo)