Zaboravite tečni puder, stigla je nova era šminke: Treba vam "cloud skin"za efekat koji briše godine

Ako je„glass skin“bio sinonim za sjajnu, gotovo staklastu kožu, sada ga smjenjuje trend koji osvaja svijet ljepote – "cloud skin". Ovaj izgled je lagan, matiran i nježno blurovan, pa koža djeluje prirodno, svježe i sofisticirano.

Stručnjaci ističu da početak 2026. godine označava povratak mat šminke, a „cloud skin“ je već vodeći trend sa porastom pretraga od preko 870%.

Eksperti objašnjavaju da je suština u pripremi kože – lagane hidratantne formule koje stvaraju zaštitnu barijeru i sprečavaju da se pigment zadrži u porama i borama. Influenseri vjeruju da je upravo ta jednostavnost razlog popularnosti: koža izgleda kao da je obavijena mekim filterom, dovoljno elegantna za večernje prilike, a opet prirodna za dnevne kombinacije.

Kako postići ovaj efekat? Potrebni su proizvodi lagane teksture i polumat završnice: blurovane baze, skin tint formule ili lagani puderi. Rumenila i bronzeri kremaste teksture stapaju se sa kožom, dok se matiranje radi samo na T zoni, kako bi se zadržala svježina.

Lagane hidratantne kreme

Osnova svakog „cloud skin“ izgleda je dobro pripremljena koža. Hidratantne kreme lagane teksture stvaraju zaštitnu barijeru, daju elastičnost i sprečavaju da se pigment zadrži u porama ili borama. One koži daju prirodan sjaj iznutra, pa šminka djeluje svježije i postojanije.

Zaglađujuće baze (prajmeri)

Ove formule bluruju nepravilnosti, smanjuju vidljivost pora i stvaraju glatku površinu. Efekat je kao da ste koži dodali filter, pa puder ili skin tint klizi i stapa se bez težine. Idealne su za one koji žele da izbjegnu izgled „maske“.

Skin tint ili lagani puder

Umjesto tečnog pudera sa jakom pokrivnom moći, ovakvi proizvodi pružaju blagu ujednačenost tena, ali ostavljaju prirodnu teksturu kože vidljivom. Efekat je polumat, lagan i prozračan, što je ključ „cloud skin“ estetike.

Kremasta rumenila i bronzeri

Za razliku od praškastih formula, kremasti proizvodi se stapaju sa kožom i daju joj zdrav, prirodan ton. Rumenilo dodaje svježinu, dok bronzer unosi toplinu, a oba se uklapaju u blurovani finiš bez oštrih linija.

Matirajući puder u prahu

Koristi se selektivno, samo na "T zoni" ili mjestima gdje se koža najviše presijava. Njegova uloga nije da potpuno matira lice, već da zagladi i produži trajnost šminke, dok ostatak kože ostaje prirodno osvijetljen.

