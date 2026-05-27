logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ne vjerujte samo čaši vode": Doktorka otkriva koje piće zaista hidrira tokom talasa vrućine

"Ne vjerujte samo čaši vode": Doktorka otkriva koje piće zaista hidrira tokom talasa vrućine

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
0

Dr Nataša Fernando apelovala je da obratite pažnju na napitak koji bolje hidrira od vode.

mlijeko bolje piti po vrućini nego vodu Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Kako temperature rastu, a talasi vrućine postaju sve češći, ljekari ponovo upozoravaju na važnost opreza, naročito kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i svih koji teže podnose toplotu.

Ipak, pored uobičajenih savjeta o izbjegavanju sunca, laganoj odjeći i redovnom unosu tečnosti, jedna preporuka je mnoge iznenadila. Tokom velikih vrućina, mlijeko bi, tvrde stručnjaci, moglo da bude korisnije za hidrataciju nego što se obično misli.

Dr Nataša Fernando, direktorka Medichecksa, istakla je za britanski Metro da se u danima ekstremnih temperatura ne treba oslanjati isključivo na vodu. Objasnila je da mlijeko, zahvaljujući kombinaciji šećera, proteina, masti i natrijuma, može pomoći tijelu da duže zadrži tečnost. Drugim riječima, tečnost se sporije prazni iz želuca i postepeno apsorbuje, što može da doprinese dugotrajnijoj hidrataciji.

Mlijeko nije univerzalna zamjena za vodu

To, međutim, ne znači da bi vodu trebalo da zamijenite mlijekom. Voda i dalje ostaje osnovno piće za svakodnevnu hidrataciju, posebno zato što nema kalorija, alkohola, kofeina ni dodatih šećera. Mlijeko može da se posmatra kao koristan dodatak u određenim situacijama, na primjer posle fizičkog napora ili tokom posebno iscrpljujućih vrućina, ali ne kao univerzalna zamjena za vodu.

Ljekari podsećaju da visoke temperature mogu biti opasne i za zdrave ljude, a naročito za ranjive grupe. Zato savjetuju da se tokom talasa vrućine provjerava kako su stariji članovi porodice, komšije i hronični bolesnici, kao i da se ne ignorišu znaci poput:

  • vrtoglavice,
  • slabosti,
  • glavobolje ili
  • pretjeranog umora.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrućina zdravlje mlijeko voda savjeti

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA