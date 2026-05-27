"Ne vjerujte samo čaši vode": Doktorka otkriva koje piće zaista hidrira tokom talasa vrućine

Dr Nataša Fernando apelovala je da obratite pažnju na napitak koji bolje hidrira od vode.

Kako temperature rastu, a talasi vrućine postaju sve češći, ljekari ponovo upozoravaju na važnost opreza, naročito kod starijih osoba, hroničnih bolesnika i svih koji teže podnose toplotu.

Ipak, pored uobičajenih savjeta o izbjegavanju sunca, laganoj odjeći i redovnom unosu tečnosti, jedna preporuka je mnoge iznenadila. Tokom velikih vrućina, mlijeko bi, tvrde stručnjaci, moglo da bude korisnije za hidrataciju nego što se obično misli.

Dr Nataša Fernando, direktorka Medichecksa, istakla je za britanski Metro da se u danima ekstremnih temperatura ne treba oslanjati isključivo na vodu. Objasnila je da mlijeko, zahvaljujući kombinaciji šećera, proteina, masti i natrijuma, može pomoći tijelu da duže zadrži tečnost. Drugim riječima, tečnost se sporije prazni iz želuca i postepeno apsorbuje, što može da doprinese dugotrajnijoj hidrataciji.

Mlijeko nije univerzalna zamjena za vodu

To, međutim, ne znači da bi vodu trebalo da zamijenite mlijekom. Voda i dalje ostaje osnovno piće za svakodnevnu hidrataciju, posebno zato što nema kalorija, alkohola, kofeina ni dodatih šećera. Mlijeko može da se posmatra kao koristan dodatak u određenim situacijama, na primjer posle fizičkog napora ili tokom posebno iscrpljujućih vrućina, ali ne kao univerzalna zamjena za vodu.

Ljekari podsećaju da visoke temperature mogu biti opasne i za zdrave ljude, a naročito za ranjive grupe. Zato savjetuju da se tokom talasa vrućine provjerava kako su stariji članovi porodice, komšije i hronični bolesnici, kao i da se ne ignorišu znaci poput:

vrtoglavice,

slabosti,

glavobolje ili

pretjeranog umora.

