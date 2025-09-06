Jun najsušniji od 1961. godine: Ljeto 2025. u Banjaluci ipak ugodnije nego prošlo

Ljeto u Banjaluci, odnosno jun, jul i avgust, prošli su sa srednjom temperaturom od 23,5 stepeni Celzijusovih, što je oko 1,4 stepena Celzijusova toplije od prosjeka, podaci su Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Meteorolog Zavoda Milica Đorđević rekla je da je pojedinačno jun bio vrlo topao sa srednjom temperaturom tri, jul oko jedan stepen topliji od prosjeka, dok je avgust bio prosječan.

"Ljeto 2025. je osmo najtoplije ljeto od 1961. godine do danas. Iako je bilo dosta vrlo toplih dana, pogotovo u junu i julu, ljeto 2025. je bilo dosta ugodnije nego prošlo ljeto", podsjetila je Đorđevićeva.

Ona je navela da je jun u Banjaluci bio vrlo sušan u cijelom regionu, te da je kiša padala samo tokom jednog dana pa je ovogodišnji jun bio najsušniji od 1961. godine.

"U julu i avgustu bilo je povremeno jače kiše i pljuskova sa grmljavinom. Količina padavina u julu bila je oko prosjeka, a u avgustu malo manja od prosjeka", rekao Đorđevićeva.

Ona je navela da je i ove godine bilo dosta tropskih dana, te da je 61 dan bio sa temperaturom iznad 30 stepeni, dok je najviša temperatura tokom ljeta izmjerena 26. juna i iznosila 38,7 stepeni Celzijusovih.

Đorđevićeva kaže da su tokom ovog ljeta noći i jutra često bila svježa.

"Bilo je samo pet tropskih noći sa minimalnom temperaturom iznad 20 stepeni, dok je prošle godine u ljeto bilo čak 30 tropskih noći. Čak tokom 32 dana minimalna temperatura je bila ispod 15 stepeni - prosječna minimalna temperatura za ljeto, a tokom dva dana i ispod 10 stepeni", navodi Đorđevićeva.

