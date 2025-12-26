Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković pristupio Pokretu Sigurna Srpska

Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni i nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske, danas je zvanično pristupio Pokretu Sigurna Srpska

Izvor: Draško Stanivuković/X

Danas je Pokretu Sigurna Srpska pristupio Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni, najzapadnije opštine u Republici Srpskoj, saopštio je predsjednik Pokreta Draško Stanivuković.

Stanivuković ističe da je riječ o političaru kojem građani već više mandata ukazuju povjerenje, nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske i osobi koja je, zbog svoje borbe za Republiku Srpsku, prošla golgotu na Sudu BiH.

„Pokret Sigurna Srpska nastavlja da se širi i jača. Energija i politika koju smo pokrenuli prepoznate su širom Republike Srpske. Hvala gospodinu Kličkoviću na odluci da pristupi ideji koja donosi korjenite i neophodne promjene u Republici Srpskoj“, naveo je Stanivuković.