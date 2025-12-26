logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković pristupio Pokretu Sigurna Srpska 1

Načelnik opštine Krupa na Uni Gojko Kličković pristupio Pokretu Sigurna Srpska

Autor Nikolina Damjanić
1

Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni i nekadašnji predsjednik Vlade Republike Srpske, danas je zvanično pristupio Pokretu Sigurna Srpska

G9GKscAWQAAqId_.jpg Izvor: Draško Stanivuković/X

Danas je Pokretu Sigurna Srpska pristupio Gojko Kličković, načelnik opštine Krupa na Uni, najzapadnije opštine u Republici Srpskoj, saopštio je predsjednik Pokreta Draško Stanivuković.

Stanivuković ističe da je riječ o političaru kojem građani već više mandata ukazuju povjerenje, nekadašnjem predsjedniku Vlade Republike Srpske i osobi koja je, zbog svoje borbe za Republiku Srpsku, prošla golgotu na Sudu BiH.

„Pokret Sigurna Srpska nastavlja da se širi i jača. Energija i politika koju smo pokrenuli prepoznate su širom Republike Srpske. Hvala gospodinu Kličkoviću na odluci da pristupi ideji koja donosi korjenite i neophodne promjene u Republici Srpskoj“, naveo je Stanivuković.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Gojko Kličković krupa na uni Pokret Sigurna Srpska

Još iz INFO

Komentari 1

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

zole

Ovaj kupi sve redom ništa kroz sito ne propušta

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ