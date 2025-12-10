Pokret Sigurna Srpska predlažio niz zakona: Zabrana klađenja za maloljetnike, društvenih mreža za mlađe od 17 godina...

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Draško Stanivuković, danas je najavio da će ova politička organizacija predložiti niz zakona i mjera koje imaju za cilj zaštitu mladih i prava građana Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Stanivuković je istakao da je Pokret u proteklom periodu ostvario važne pravne pobjede, uključujući i odluke Ustavnog suda BiH koje su poništile mjere Vlade RS, poput pokušaja oduzimanja prihoda od građevinskih dozvola i privremenog finansiranja političkih partija.

„Dobili smo dvije važne bitke. Zaustavili smo pravno nasilje prema neistomišljenicima. Kada je skupština oduzela PDV Banjaluci i Bijeljini, Vlada RS nikada nije vratila 6 miliona KM, a mi smo na Ustavnom sudu dobili tu bitku“, rekao je Stanivuković.

Posebno je istakao da Pokret planira da predloži Zakon o igrama na sreću i Zakon o stvarnim pravima, s fokusom na zaštitu mladih.

Stanivuković je takođe najavio da je u okviru prijedloga Zakona o stvarnim pravima, Banjaluka pripremila više od 500 parcela za mlade bračne parove, uz mjere besplatnih građevinskih dozvola i priključaka za vodu.

„Predložili smo da se kladionice udalje najmanje 500 metara od škola. Najmlađi zavisnik od kockanja u RS ima svega 16 godina. Želimo da se zabrani online klađenje za maloljetnike, da se kazne utrostruče ukoliko maloljetnici budu uhvaćeni u kladionici, te da se zabrani reklamiranje kladionica“, naveo je Stanivuković.

Uz to, Pokret će predložiti rezoluciju i akte kojima bi mladima mlađim od 17 godina bio zabranjen pristup društvenim mrežama.

Takođe, predložili su i uvođenje školskih uniformi, kao i ograničenje da pojedinac od plate može ulagati u kockanje najviše 20 odsto.

Podsjećamo, juče je Vlada Republike Srpske donijela odluku da odustaje od Zakona o građevinskim dozvolama. Prema toj odluci, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju neće preuzimati izdavanje građevinskih dozvola za objekte veće od 2.500 kvadrata, kao ni davati saglasnost na urbanističke planove.

Potpredsjednik Pokreta Sigurna Srpska, Igor Radojičić, osvrnuo se na ranije planirane izmjene Zakona o uređenju građevinskog zemljišta, od kojih je Vlada RS odustala. Prema njegovim riječima, sve usluge i odluke koje se tiču građana trebaju ostati u lokalnim zajednicama, kako bi se spriječilo prisilno putovanje ljudi iz udaljenijih mjesta u Banjaluku.

Stanivuković je pozvao Vladu i Narodnu skupštinu da ozbiljno razmotre predložene zakone i pozvao poslanike na aktivno učešće u raspravi o Zakonu o igrama na sreću.