Radojičić: Vojska od 70 odsto nezadovoljnih građana Srpske će potopiti ovu vlast na Opštim izborima 2026. (VIDEO)

Potpredsjednik Pokreta sigurna Srpska Igor Radojičić, komentarišući prijevremene izbore za predsjednika RS održane u nedjelju, istakao je da za opoziciju okupljenju u ovom pokretu - izbori nisu završeni, bez obzira na saopštene rezultate i proglašenje pobjednika.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Smatra da je razlika u glasovima između Siniše Karana (SNSD) i Branka Blanuše (SDS) izuzetno mala, a da su nepravilnosti velike i mogu uticati na konačni rezultat.

“Nepravilnosti u Zvorniku, Doboju i Laktašima su takvog obima da se moraju preduzeti sve legalne mjere da se ti kvazi-rezultati ospore, gdje je potrebno izvrši novo prebrojavanje, a na većini mjesta vjerovatno ponovi glasanje pod strožim nadzorom. Ovi izbori ni blizu nisu završeni”, rekao je Radojičić.

Govoreći o rezultatima kandidata opozicije Branka Blanuše, rekao je da je u Banjaluci osvojio skoro 15.000 glasova prednosti što pokazuje da je Banjaluka već dugi niz godina opoziciono okrenuta, te da je uložen veliki napor da jedan opozicioni kandidat osvoji najveći broj glasova do sada u ovom gradu.

Podsjetio je da je SDS subjekt ovih izbora, i da legalnim putem trebaju osporiti sve što je neregularno u spomenutim lokalnim zajednicama, a da im pokret daje podršku.

Radojičič je inače bivši visoki funkcioner SNSD-a i nekadašnji gradonačelnik Banjaluke.

"Aktuelna vlast nema nimalo razloga za zadovoljstvo. Ogroman pad broja birača, velika apstinencija, pad ukupnog rezultata i gubitak lokalnih zajednica u kojima drže vlast", istakao je Radojičić.

Govoreći o izlaznosti od oko 36 odsto, te činjenici da je skoro polovina birača glasala za Blanušu, Radojičić je naveo da je 70 odsto građana Republike Srpske koji su nezadovoljni, apatični i ne podržavaju vlast u Srpskoj okupljenu oko SNSD-a.

"Oni predstavljaju vojsku koja će da potopi ovu vlast na Opštim izborima 2026. godine. Da sam na mjestu sadašnje vlasti, bio bih jako zabrinut jer je rezultat pokazatelj ogromne slabosti i pada", dodao je.

Naveo je da će Pokret sigurna Srpska ovakvo raspoloženje građana iskoristiti i pripremiti za naredne izbore.

(Mondo)