Srpska dobila novi pokret: Stanivuković, Radojičić i Kojić potpisali sporazum

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i političar Dejan Kojić potpisali su danas na Jahorini sporazum kojim se formira novi politički pokret pod nazivom "Pokret Sigurna Srpska".

Izvor: RTRS

Stanivuković je nakon potpisivanja rekao da sa Pala puni entuzijazma kreću širom Republike Srpske da promovišu sve što planiraju da urade.

"Kroz ovaj pokret želimo da ponudimo novu energiju i novu pokretačku snagu. Postavili smo cilj da Republika Srpska bude zemlja u kojoj se djeca rađaju. Ovo je pokret Republici Srpskoj. Narodu ne nudimo samo opozicioni kurs nego alternativu", rekao je Stanivuković novinarima.

On je istakao da će do kraja godine u Pokret sabrati sedam raznih organizacija.

Igor Radojičić je rekao da je Pokret nosilac promjena i alternartive na političkoj sceni u Republici Srpskoj.

"Srpskoj su potrebni ljudi, programi, kvalitet i projekti. Ovaj Pokret može da bude nosilac promjena. Ruka saradnje pružena je svim drugim subjektima u opoziciji", naveo je Radojičić.

Dejan Kojić rekao je da je da će osnivačna skupština biti 26. oktobra u Banjaluci.

