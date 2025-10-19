Srpska dobila novi pokret: Stanivuković, Radojičić i Kojić potpisali sporazum

Predsjednik PDP-a Draško Stanivuković, lider Nezavisnog pokreta "Svojim putem" Igor Radojičić i političar Dejan Kojić potpisali su danas na Jahorini sporazum kojim se formira novi politički pokret pod nazivom "Pokret Sigurna Srpska".
Stanivuković je nakon potpisivanja rekao da sa Pala puni entuzijazma kreću širom Republike Srpske da promovišu sve što planiraju da urade.
"Kroz ovaj pokret želimo da ponudimo novu energiju i novu pokretačku snagu. Postavili smo cilj da Republika Srpska bude zemlja u kojoj se djeca rađaju. Ovo je pokret Republici Srpskoj. Narodu ne nudimo samo opozicioni kurs nego alternativu", rekao je Stanivuković novinarima.
On je istakao da će do kraja godine u Pokret sabrati sedam raznih organizacija.
Igor Radojičić je rekao da je Pokret nosilac promjena i alternartive na političkoj sceni u Republici Srpskoj.
"Srpskoj su potrebni ljudi, programi, kvalitet i projekti. Ovaj Pokret može da bude nosilac promjena. Ruka saradnje pružena je svim drugim subjektima u opoziciji", naveo je Radojičić.
Dejan Kojić rekao je da je da će osnivačna skupština biti 26. oktobra u Banjaluci.
