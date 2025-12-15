Netanjahu optužio australijsku vladu za porast antisemitizma: Poruke osude stižu iz cijelog svijeta

Svjetski moćnici oglasili su se nakon terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju i pružili podršku porodicama nastradalih.

Svjetski lideri izrazili su zgroženost zbog terorističkog napada na plaži Bondi u Sidneju, u kojem je juče ubijeno najmanje 16 ljudi. Izraelski premijer Benjamin Netanjahu otišao je korak dalje, direktno optuživši australijsku vladu za propuste u borbi protiv antisemitizma koji su, prema njegovim riječima, doveli do tragedije.

Teške optužbe Benjamina Netanjahua

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da je još u avgustu pisao svom australijskom kolegi Entoniju Albaneseu, upozoravajući da vladina odluka o priznanju palestinske države "doliva ulje na antisemitsku vatru, ohrabruje one koji prete australijskim Jevrejima i podstiče mržnju prema Jevrejima koja sada vreba vašim ulicama". Tvrdio je da je Albanese "slabost zamijenio slabošću, a popuštanje još većim popuštanjem“.

"Vaša vlada nije učinila ništa da zaustavi širenje antisemitizma u Australiji. Niste učinili ništa da suzbijete ćelije raka koje su rasle unutar vaše zemlje. Niste preduzeli nikakve mjere. Dopustili ste da se bolest širi, a rezultat su užasni napadi na Jevreje koje smo vidjeli danas", rekao je Netanjahu.

Netanjahu je takođe pohvalio postupke prolaznika koji je oteo pištolj jednom od napadača, rekavši da pozdravlja "hrabrog muslimana" koji je spriječio smrt "nevinih Jevreja".

"Ali mi se trenutno brinemo za naš narod, našu bezbjednost, i nećemo ćutati. Borimo se protiv onih koji pokušavaju da nas unište", rekao je Netanjahu.

Albanese poziva na jedinstvo

Australijski premijer Entoni Albanese odbio je da direktno odgovori kada su ga na konferenciji za medije jutros pitali o Netanjahuovim komentarima.

"Ovo je trenutak za nacionalno jedinstvo. Ovo je trenutak da se Australijanci okupe. Upravo to ćemo i učiniti", rekao je Albanese

Osude i poruke saučešća iz cijelog svijeta

Izraelski predsednik Isak Hercog rekao je u video-poruci da su "gnusni teroristi namjerno ciljali nevine jevrejske porodice koje su slavile prvu noć Hanuke". Poručio je da izraelski narod stoji uz Australiju u ovom teškom trenutku.

Američki predsjednik Donald Tramp rekao je da je to bio "užasan napad" i "očigledno antisemitski napad". Državni sekretar Marko Rubio izjavio je da Sjedinjene Američke Države snažno osuđuju napad, poručivši: "Antisemitizmu nema mjesta u ovom svijetu".

Bivši američki predsjednik Barak Obama rekao je da se on i njegova supruga Mišel mole za porodice žrtava.

Britanski premijer Kir Starmer vijest je nazvao "duboko uznemirujućom". Kralj Čarls je izjavio da su on i kraljica Kamila "užasnuti i ožalošćeni najstrašnijim antisemitskim terorističkim napadom".

Novozelandski premijer Kristofer Lakson rekao je da je šokiran prizorima sa Bondija, "mjesta koje Novozelanđani posjećuju svakog dana".

"Australija i Novi Zeland su više od prijatelja, mi smo porodica", dodao je.

Ukrajinski j Volodimir Zelenski poručio je: "Ukrajina stoji u solidarnosti s Australijom suočena s brutalnim terorističkim napadom. Teror i mržnja nikada ne smiju prevladati", prenosi Index.

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija, Antonio Gutereš, napisao je na mreži X: "Užasnut sam i osuđujem današnji gnusni smrtonosni napad na jevrejske porodice okupljene u Sidneju kako bi proslavile Hanuku".