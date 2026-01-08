Prvi tržni centar u Evropi u kom se prodaje isključivo polovna roba: Možete kupiti namještaj, odjeću, uređaje... (FOTO)

Tržni centar otvoren je u avgustu 2015. godine, na zapadu Švedske, oko 110 kilometara od Stokholma, odmah pored gradskog reciklažnog centra.

Izvor: Shutterstock

Prvi tržni centar na svetu koji prodaje isključivo polovnu robu otvoren je 2015. godine u švedskom gradu Eskilstuna. U njemu se prodaju samo reciklirani, ponovo upotrebljeni ili održivo proizvedeni proizvodi, uz jasnu poruku da održivost može biti i ekološka i ekonomska dobit.

ReTuna Återbruksgalleria, prvi takav šoping-centar u Švedskoj, pokazao je da roba iz "druge ruke" može da bude ozbiljno profitabilna, a da pritom spriječi da tone otpada završe na deponijama. Već 2018. godine ovaj centar ostvario je prodaju vrednu 11,7 miliona švedskih kruna, odnosno oko miliona evra, čime je potvrdio da održiva kupovina nije dobra samo za planetu već i za posao.

Tržni centar otvoren je u avgustu 2015. godine, na zapadu Švedske, oko 110 kilometara od Stokholma, odmah pored gradskog reciklažnog centra. Na njegovim policama nema nijednog proizvoda iz klasične industrijske proizvodnje, sve što se prodaje je reciklirano, obnovljeno ili napravljeno od organskih i održivih materijala.

Sistem funkcioniše jednostavno: građani donose stari namještaj, garderobu, igračke, elektronske uređaje i kućne potrepštine u sabirni punkt unutar centra, nazvan "Returen". Zaposleni iz gradske jedinice za resurse sortiraju predmete, odvajajući ono što je upotrebljivo od pravog otpada. Najkvalitetnije stvari dalje se raspoređuju po prodavnicama u okviru centra.

Har varit på ReTuna (återbruksgalleria) i Eskilstuna och shoppat tallrikar på@STHstadsmissionätit lunch, fikat, provat hockygrejer samt återvunnit julgranen och lämnat in en överflödig microvågsugn. När öppnar vi detta framtidskoncept i Sumpan?@SBGstefan#sörabpic.twitter.com/VP5T1ny25x — Rebecca Nordenstam (@Rebeccarebell)February 1, 2020

Svaka prodavnica potom bira predmete s kojima želi da radi. Zaposleni popravljaju pokvarene stvari, restauriraju namještaj, prepravljaju odjeću i odbačene predmete pretvaraju u proizvode koje ljudi zaista žele da kupe. Riječ je, praktično, o čitavoj zgradi ljudi čiji je posao da starim stvarima udahnu novi život.

Lokacija im olakšava reciklažu

Lokacija dodatno olakšava reciklažu. ReTuna se nalazi tik uz klasičan reciklažni centar, pa posjetioci mogu u jednom dolasku da ostave otpad na razvrstavanje, doniraju predmete koji mogu da se ponovo koriste i potom odu u kupovinu.

Da ovaj model ima tržište, pokazali su i finansijski rezultati. Sav prihod ostvaren 2018. godine potekao je od robe koja bi, u suprotnom, završila na deponiji ili u reciklažnim postrojenjima. Time je ReTuna postala jedan od najkonkretnijih dokaza da koncept cirkularne ekonomije može da funkcioniše i na komercijalnom nivou.

Međutim, ReTuna nije samo tržni centar. Ona je i edukativni centar za održivost. U njenim prostorima redovno se organizuju radionice, predavanja, tematski dani i događaji posvećeni zaštiti životne sredine. Lokalna narodna visoka škola čak sprovodi jednogodišnji program "Recycle Design - Återbruk" direktno u zgradi centra, gdje se obrazuju budući stručnjaci za "upcycling".

ReTuna Återbruksgalleria is the world's first shopping mall where every product is recycled:https://t.co/oBBYPqUB8Tpic.twitter.com/u0NZi9bwPY — Pop-Up City (@popupcity)January 17, 2020

U okviru kompleksa nalaze se i konferencijske sale za takozvane "klimatski pametne sastanke", dok kafić Returama služi organsku hranu i peciva, prateći ideju održivosti u svakom segmentu ponude.

Projekat je otvorio više od 50 radnih mesta u lokalnoj zajednici, ne samo u trgovini, već i u zanatskim i kreativnim poslovima, poput popravke elektronike, restauracije namještaja, prerade tekstila i dizajna. Na taj način, oko smanjenja otpada stvoren je čitav novi sektor zapošljavanja.

Kako je nastala ideja

Vlasnik centra je opština Eskilstuna, preko svoje kompanije Eskilstuna Energi och Miljö (EEM), koja posluje u oblasti energetike i zaštite životne sredine. ReTuna je deo njenog sektora za reciklažu, a cilj kompanije je da maksimalno koristi građanima, uz minimalan uticaj na okolinu.

Ideja je nastala iz političke odluke da Eskilstuna bude lider u zaštiti životne sredine. Lokalni donosioci odluka želeli su da naprave kupovni centar koji će privući široku publiku, ali i širiti znanje o održivosti i cirkularnoj ekonomiji. Gradnja je počela u avgustu 2014, a centar je otvoren tačno godinu dana kasnije, 28. avgusta 2015.

Reakcije iz sveta bile su snažne. Dokumentaristi, novinari i posetioci iz različitih zemalja dolazili su u ovaj švedski grad kako bi iz prve ruke vidjeli kako funkcioniše prvi tržni centar sa polovnom robom. Medijska pažnja dodatno je podstakla interesovanje drugih gradova za slične projekte.

İsveç’te ReTuna Återbruksgalleria isimli AVM'de yalnızca geri dönüşüm ve ileri dönüşüm yoluyla elde edilmiş ürünler satılıyor. İsveç'liler kullanmadıkları ürünleri buraya bırakıyorlar. AVM gerekiyorsa onararak ve yenileyerek tekrar kullanıma sunuyor.pic.twitter.com/T0anUUAOfX — Nusret Oral Sağel (@nusret_oral)February 6, 2018

Za gradove zatrpane potrošačkim otpadom, ReTuna nudi konkretno rješenje. Umjesto da namještaj završi na deponiji ili da se odjeća baci jer više "nije u modi", ti predmeti mogu da dobiju novo mjesto na policama i novog vlasnika.

Model ReTune dovodi u pitanje i uvreženo mišljenje da održiv život znači odricanje. Kupci ovdje ne pristaju na lošiji kvalitet, naprotiv, često pronalaze jedinstvene, profesionalno obnovljene proizvode koji po kvalitetu nadmašuju brzu modu i jeftine lance namještaja.

Uspjeh ovog centra pokazuje da cirkularna ekonomija može da preraste male, alternativne radnje i postane dio glavnog toka potrošnje, dostupna, privlačna i isplativa za širok krug ljudi.

