Ledeni hotel obara rekorde: Turisti hrle u nestvaran prizor prije nego što se otopi u proljeće (FOTO)

Ovo je hotel koji se topi svakog proljeća, a ponovo privlači turiste.

Izvor: Shutterstock/Daniele Aloisi/Sebw/paolo airenti/Nowaczyk

Temperature ispod minusa, ledeni zidovi i umjetnost koja se topi sa dolaskom proljeća. Na sjeveru Švedske ponovo je otvoren Ice Hotel, legendarni objekat koji već 36 godina privlači putnike željne arktičkih doživljaja.

Hotel u Jukkasjarvi, prvi i najveći ovog tipa na svijetu, ponovo je izgrađen za nekoliko zimskih mjeseci. Svakog proljeća nestaje, ostavljajući za sobom samo uspomene i fotografije turista. Građevinu, koju je ove sezone kreiralo trideset troje umjetnika iz dvanaest zemalja, uvijek prave od leda i snijega uzetih iz obližnje reke Torne.

Ledeni hotel svake godine poprima potpuno novi oblik.

Izvor: paolo airenti/Shutterstock

Ove godine Ice Hotel oduševljava ne samo veličinom, već i kreativnošću. Gosti mogu da provedu noć u jednom od nekoliko apartmana i ledenih soba, gdje mogu da uživaju u neobičnim instalacijama, uključujući i klavir punih dimenzija isklesan od leda. Svaki hotelski prostor je jedinstven i predstavlja autorsko djelo koje ne može da se vidi nigdje drugo.

Kako ističu predstavnici "Ledenog hotela", objekat svake godine poprima potpuno novi oblik, a njegova prolaznost predstavlja najveći magnet za turiste. Na zvaničnom sajtu hotela može se pročitati da se Ice Hotel već više od tri decenije svake zime obnavlja sa novom umjetnošću, novim sobama i novim iskustvima. Svakog novembra i početkom decembra obala rijeke Torne pretvara se u jedinstvenu zimsku destinaciju za one koji traže arktičke doživljaje van uobičajenih ruta.

Na ledu i pod kožom irvasa

Sobe u Ledenom hotelu opremljene su kožom irvasa kojom se gosti pokrivaju.

Izvor: Nowaczyk/Shutterstock

Boravak u ledenom hotelu je iskustvo koje prevazilazi standardna očekivanja putovanja. Gosti spavaju na krevetima sa debelim dušecima, pokriveni kožama irvasa i vrećama za spavanje prilagođenim niskim temperaturama. U sobama je stalna temperatura oko -5°C, a umjesto vrata, koriste se zavjese. Privatnost je obezbjeđena u posebnim, grejnim zonama pored rijeke, gdje se nalaze svlačionice, kupatila i saune. Na prostoru hotela radi i restoran koji služi jela na blokovima leda.

Objekat radi od decembra do aprila, nakon čega se topi i vraća u rijeku. Upravo to čini svaku sezonu jedinstvenom, a boravak u "Ledenom hotelu" ostaje dugo u sjećanju posjetilaca. Prema zvaničnom sajtu hotela, tokom pet mjeseci u godini gosti iz cijelog svijeta mogu da uživaju u prolaznoj ljepoti zimskog hotela, prije nego što se na proljeće otopi i vrati u rijeku.

Hotel nudi od petnaest do dvadeset ledenih soba i dvanaest unikatnih umjetničkih apartmana, dizajniranih i ručno izrađenih od strane umjetnika iz različitih dijelova svijeta.

