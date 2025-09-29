Luksuzni hotel za pse otvoren na jednom evropskom aerodromu: Nudi pun pansion i spa tretman za ljubimce

Međunarodni aerodrom Fijumičino u Rimu otvorio je prvi luksuzni hotel za pse - Dog Relais. Smješten unutar aerodromskog kompleksa, hotel nudi smještaj, negu, kupanje i relaksaciju za kućne ljubimce, uz opciju preuzimanja pasa direktno sa terminala.

Međunarodni aerodrom Leonardo da Vinči - Fijumičino u Rimu otvorio je prvi luksuzni hotel za pse pod nazivom Dog Relais.

Ovaj nesvakidašnji smještaj namenjen kućnim ljubimcima nudi kompletan tretman, od udobnog boravka i nege do kupanja pasa i prevoza od terminala do hotela i nazad.

Smješten u neposrednoj blizini aerodromske garaže, hotel je osmišljen kako bi putnicima olakšao putovanja sa ljubimcima, nudeći im praktično rješenje i potpunu brigu dok su na putu.

Cijena, komfor i detalji ponude

Svaka soba u ovom psećem hotelu košta 40 evra po noći.

Tokom večernjih sati, psima se pušta smirujuća muzika niske frekvencije, kako bi se smanjio stres i anksioznost zbog razdvajanja od vlasnika.

Hotel ima ukupno 40 soba, a podaci iz avgusta pokazuju da su kapaciteti bili u potpunosti popunjeni, što svedoči o velikoj potražnji za ovakvom uslugom.

Trend koji se širi Evropom

Fijumičino je jedan od prvih evropskih aerodroma koji nudi ovakav tip usluge.

Sličan hotel postoji i na aerodromu u Frankfurtu, a ovakve inovacije sve više postaju deo strategije za unapređenje iskustva putnika koji putuju sa svojim ljubimcima.

Iz uprave aerodroma poručuju da je Dog Relais osmišljen kao odgovor na rastuće potrebe putnika i njihovih četvoronožnih saputnika, kombinujući funkcionalnost sa pažljivo osmišljenim detaljima koji ljubimcima pružaju udobnost i sigurnost.

