logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon ovog videa razmislićete da li ćete svom psu dati da gledaju Šakiru: Ovaj sad trese i dekolteom i zadnjicom

Nakon ovog videa razmislićete da li ćete svom psu dati da gledaju Šakiru: Ovaj sad trese i dekolteom i zadnjicom

0

Jedna vlasnica zlatnog retrivera ozbiljno je nasmijala internet nakon što je maskirala svog ljubimca u popularnu pjevačicu

Pas maskiran u Šakiru Izvor: printscreen/instagram/sammythegolden247

Nije rijetkost da se vlasnici šale sa svojim ljubimcima, te im stave perike, naočari ili čak i obuku u pojedine krpice. No, jedna djevojka definitivno je "obrnula igricu" kada je svog retrivera pretvorila u Šakiru

Sve je krenulo tako što su gledali spot pjevačice, a onda su bili inspirisani. Već u sljedećem kadru, pas je imao bujni dekolte i sličnu suknjicu, a onda je krenuo šou. 

Pogledajte:

Naravno, ljudi nisu prestajali da se smiju, a komentari su se samo ređali:

"Ono kad kukovi ne lažu (hips don't lie - dio iz pjesme prim. aut.)", "Dogkira pokidala", "Tresi, tresi", "Ali ne može bolje od ovoga", "Vau, kakav dekolte", "Obožavam"... pisali su ljudi oduševljeno.

Da li ste i vi nekad maskirali ljubimca na sličan način? Pišite nam u komentarima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi pas

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA