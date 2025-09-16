logo
Pas se zaljubio u piliće: Ovaj video je sve što vam treba za lijep dan

Pas se zaljubio u piliće: Ovaj video je sve što vam treba za lijep dan

0

Jednom psu veoma su se dopali pilići, te je odlučio da prilegne, a nježni video oduševio je milione

Pas se zaljubio u piliće Izvor: instagram/goodnewsdog

Prijateljstva između životinja nisu rijetkost, ali priznajemo da je i nas iznenadilo viralno drugarstvo između jednog psa i pilića. 

Kako se vidi na snimku, dva psa prišla su pilićima, a jednom se toliko dopalo društvo da je odmah legao i prepustio se pijukanju. 

Pogledajte kako je sve izgledalo:

"Magnet za koke", pisalo je ispod snimka, što je nasmijalo mnoge. Video je gotovo preko noći postao jedan od najgledanijih, i ljudi su saglasni da je ovo "nešto najslađe" što su vidjeli, kao i da im je "trebalo ovako nešto" u moru loših vijesti. 

Da li se i vaši ljubimci ovako ponašaju?

(MONDO)

