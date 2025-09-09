logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Snimak psa koji ušuškava tek rođenu bebu raznježio internet (Video)

Snimak psa koji ušuškava tek rođenu bebu raznježio internet (Video)

0

Jedan pas je više nego ozbiljno shvatio svoj zadatak - imaju bebu u kući, i njegovo je da je zaštiti! A ušuškavanje je samo početak.

Snimak psa koji ušuškava tek rođenu bebu Izvor: Instagram/pubity/screenshot

Poznato je da su psi nerijetko zaštitnički nastrojeni prema članovima porodice, naročito ako je riječ o djeci. Međutim, na mrežama se često mogu pronaći i snimci na kojima se vidi koliko daleko odlaze u svojoj brizi za najmlađe članove porodice.

Tako je na Instagramu "eksplodirao" snimak na kom se vidi kako pas ušuškava tek rođenu bebu, a ljudi ne mogu da se nagledaju scena koje tope i najtvrđa srca.

Pogledajte kako je sve izgledalo:

Komentari nisu izostali: 

"Bože, koliko je ovo predivno", "Zaštititi ovu bebu po svaku cIJenu, prekriti joj miris, hahaha, pa ovo je sjajno", "Obožavam ovo", "Psi ovo rade da zaštite ono što je dragocjeno, najčešće hranu ili poslastice. Ovaj pas zna šta mu je činiti", Psi su tako kul", "Moj pas je isto ovo radio sa mojom bebom, naročito kada sam pokušavala da joj promijenim pelene. Guglala sam, i to rade da bi zaštitili njihov miris od predatora. Baš je super", pisali su ljudi oduševljeno.

Da li su se i vaši ljubimci ovako ponašali? Pišite nam iskustva u komentarima.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi pas kućni ljubimci

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA