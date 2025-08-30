logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nećete vjerovati koga je pas odabrao za "fotelju": Internet ne prestaje da se smije

Nećete vjerovati koga je pas odabrao za "fotelju": Internet ne prestaje da se smije

0

Zlatni retriver opušteno je uživao sjedeći na svom cimeru, vrlo neraspoloženoj narandžastoj mački, koja ni najmanje nije dijelila njegovo oduševljenje.

Pas sjeo na mačku Izvor: Instagram printscreen/ pubity

Jedan zlatni retriver odlučio je da sebi obezbijedi maksimalan komfor, tako što je sjeo pravo na narandžastu mačku. Sama scena bila bi dovoljno smiješna i bez ičega više, ali ono što je sve gledaoce potpuno oduševilo jeste mačkino lice: smoreno, nervozno i potpuno bez volje za životom. Pas je odmah mački stavio do znanja ko je gazda u kući i da ako on želi da sjedne negdje, on će i sjesti.

Retriver, s druge strane, djeluje potpuno zadovoljno. Ušuškao se na mački kao da sjedi na najmekšoj fotelji, bez imalo osjećaja da možda, samo možda, ne bi trebalo da koristi mačku kao jastuk.

Iako se često smatraju prirodnim suparnicima, mačke i psi u zajedničkom domu mogu razviti iznenađujuće složen i nježan odnos. Sve zavisi od njihove naravi i načina na koji su upoznati. Psi često prilaze mačkama razigrano, dok mačke oprezno postavljaju granice. Vremenom, mnogi nauče da poštuju prostor i rutinu onog drugog, pa žive u miru.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

psi mačke smiješno

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA