Vizuelno veće usne bez filera: Šminkeri koriste ovaj trik i dobijaju volumen u rekordnom roku

Šminkeri otkrivaju jednostavan trik za punije usne bez filera – potreban vam je samo korektor i pravilno isticanje kupidonovog luka.

Izvor: Nomad_Soul/Shutterstock

Usne s godinama gube volumen zbog smanjenja kolagena, masti i hijaluronske kiseline.

Šminkeri koriste korektor za naglašavanje kupidonovog luka i efekat punijih usana.

Svjetlosna iluzija na gornjoj usni čini da usne izgledaju veće bez invazivnih tretmana.

Postoje mnoge promjene na licu koje se dešavaju kako starimo. Konkretno u predjelu usana, one se mogu pripisati gubitku kolagena, masti, lipida i humektanata poput hijaluronske kiseline. Kada njihova prirodna rezerva počne da opada ili se proizvodnja uspori, koža izgleda manje puna i meka.

Jedan od glavnih faktora je gubitak masti. Usne imaju četiri masna jastučića ispod kože koji oblikuju njihov prirodni volumen i konturu.

Ipak, uz pomoć šminke moguće je brzo i jednostavno nadoknaditi prirodno smanjenje faktora koji utiču na izgled usana.

Biranje karmina

Izvor: Shutterstock

Kako korektor može učiniti da usne izgledaju punije

Za brzu i neinvazivnu korekciju dovoljan je korektor. Klasičan trik šminkera je da se naglasi kupidonov luk – udubljenje na sredini gornje usne koje formira njen karakterističan oblik. Isticanje tog područja stvara igru svjetlosti i dodaje dimenziju.

Delovi lica koji hvataju svetlost djeluju istaknutije, poput nosa ili jagodica. Kada se na kupidonov luk nanese svetliji korektor, stvara se iluzija volumena, pa oko usne doživljava kao punije i naglašenije, pišu Novosti.