Kako savršeno nanijeti crveni karmin: Tajne za neodoljive usne na kojima ruž traje satima

Kako da crveni karmin traje cijeli dan i djeluje kao da vas je šminkala profesionalna šminkerka? Evo savjeta!

Izvor: Shutterstock

Prije nego što nanesete karmin, usne moraju biti hidrirane i glatke.

Vodootporna olovka za konturisanje može da pomogne da ruž traje satima.

Crveni karmin je vječni klasik – simbol samopouzdanja, glamura i ženstvenosti. Ali da bi izgledao besprijekorno, potrebna je prava tehnika i malo pripreme.

Zato predlažemo provjerene metode zahvaljujući kojima crveni karmin traje satima, ne razmazuje se i savršeno ističe usne. Bilo da ste početnica ili imate mnogo iskustva u korišćenju šminke, ovi koraci će vam pomoći da usne izgledaju punije, definisane i neodoljive.

Priprema usana – ključ za glatki izgled

Nanesite ulje ili balzam za usne – bogato hidratantnim sastojcima, smanjuje bore na usnama i sprečava da karmin "puca" ili se razmazuje.

Izaberite savršenu nijansu crvenog – one univerzalne koje laskaju svakom tenu, u mat ili kremastoj formuli.

Korak po korak: Kako nanijeti crveni karmin

Konturišite olovkom

Koristite olovku za usne u sličnoj nijansi crvene – vodootporna je i traje satima bez razmazivanja. Nacrtajte srcoliki oblik usana, popunite ih olovkom – to daje bazu, sprečava razmazivanje i produžava trajanje karmina.

crveni karmin

Izvor: Shutterstock

Nanesite karmin

Nanesite direktno iz tube dok usne ne budu potpuno prekrivene, ostajući unutar linije. Za preciznost (posebno kod tankih usana ili uglova) koristite četkicu za usne kojom ćete pažljivo nanijeti pigment.

Definišite konture korektorom

Očistite ivice usana korektorom koristeći čistu četkicu – to osvjetljava, skriva greške i naglašava oblik, posebno Kupidonov luk i uglove.

Završni dodiri za savršen izgled

Za sjajni finiš: premažite sjajem za usne – nanesite više u centru za puniji izgled. Za plumping efekat koristite sjaj sa kolagenom ili rashlađujućim sastojcima.

Test: Stavite prst u usta u obliku "O", izvucite ga – ako ostane karmin na prstu, uklonite višak da izbjegnete tragove na zubima.

Za duže trajanje: Izbjegavajte da dodirujete usne, koristite slamčicu za piće i fiksirajte sprejom za šminku (do 16 sati).

(Lepa i srećna/Mondo)