Najspektakularnija modna izdanja na dodjeli Oskara 2026: O ljepoti ovih žena trenutno bruji cijeli svijet (Foto)

Predstavljamo najljepše i najspektakularnije modne kombinacije sa 98. ceremonije dodjele Oskara.

Brojne poznate ličnosti okupile su se u dvorani Dolby Theatre u Los Anđelesu, gdje je održana 98. ceremonija dodjele Oskara, najvažnijih nagrada u filmskoj industriji. Mnoge od njih predstavile su spektakularne modne kombinacije, a mi izdvajamo one najbolje.

Oskar 2026: Najbolja modna izdanja zvijezda

Među prvima na crvenom tepihu pojavila se Renate Reinsve, norveška glumica koja je ove godine na vrhuncu svoje karijere. Zablistala je u crvenoj haljini modne kuće "Luj Viton", dok je Rouz Birn nosila crnu kreaciju sa cvjetnim vezom iz francuske kuće "Dior". Za cvjetni motiv, ali u formi printa, odlučila se i En Hatavej.

Iako se crna tradicionalno vezuje za ovakve događaje, ove godine na crvenom tepihu dominira bijela. Za kombinacije u ovoj boji odlučile su se, između ostalih, Ema Stoun, El Faning, Gvinet Paltrou i Prijanka Čopra.

Još jedan snažan trend sa crvenog tepiha je perje. Nikol Kidman pojavila se u kreaciji modne kuće "Šanel", dok je Demi Mur izabrala raskošno ukrašenu haljinu brenda "Skjapareli". Među ljubiteljkama perja našle su se i Tejana Tejlor, kao i već pomenuta Prijanka Čopra Džonas.

Poznate dame o kojima bruji cijeli svijet

1. Renate Reinsve

2. Rouz Birn

3. En Hatavej

4. Ema Stoun

5. El Faning

6. Gvinet Paltrou

7. Prijanka Čopra

8. Nikol Kidman

9. Demi Mur

10. Tejana Tejlor

Moda je neodvojivi dio Oskara. Kreacije koje zvijezde predstavljaju na crvenom tepihu detaljno komentarišu mediji, ali i fanovi širom svijeta. U ovom slučaju ne radi se samo o odjeći. Ove modne kombinacije predstavljaju svojevrsni jezik, poruku koju zvijezde šalju svijetu. One su i posebna forma umjetnosti.

Godine 2026. pitanje mode na dodjelama Oskara postaje još zanimljivije zbog nedavnih promjena na najvišim pozicijama u modnim kućama.

Matje Blazi, kreativni direktor kuće "Šanel", Džonatan Anderson, koji je na čelu kuće "Dior", kao i drugi dizajneri, iza sebe već imaju revije kolekcija haute couture i ready-to-wear na nedjeljama mode, ali i prve "debitantske" kreacije za crveni tepih.

Oskar je za njih sljedeći, i te kako važan, test u karijeri.

(MONDO)