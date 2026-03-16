Najspektakularnija modna izdanja na dodjeli Oskara 2026: O ljepoti ovih žena trenutno bruji cijeli svijet (Foto)

Brojne poznate ličnosti okupile su se u dvorani Dolby Theatre u Los Anđelesu, gdje je održana 98. ceremonija dodjele Oskara, najvažnijih nagrada u filmskoj industriji. Mnoge od njih predstavile su spektakularne modne kombinacije, a mi izdvajamo one najbolje.
Među prvima na crvenom tepihu pojavila se Renate Reinsve, norveška glumica koja je ove godine na vrhuncu svoje karijere. Zablistala je u crvenoj haljini modne kuće "Luj Viton", dok je Rouz Birn nosila crnu kreaciju sa cvjetnim vezom iz francuske kuće "Dior". Za cvjetni motiv, ali u formi printa, odlučila se i En Hatavej.
Iako se crna tradicionalno vezuje za ovakve događaje, ove godine na crvenom tepihu dominira bijela. Za kombinacije u ovoj boji odlučile su se, između ostalih, Ema Stoun, El Faning, Gvinet Paltrou i Prijanka Čopra.
Još jedan snažan trend sa crvenog tepiha je perje. Nikol Kidman pojavila se u kreaciji modne kuće "Šanel", dok je Demi Mur izabrala raskošno ukrašenu haljinu brenda "Skjapareli". Među ljubiteljkama perja našle su se i Tejana Tejlor, kao i već pomenuta Prijanka Čopra Džonas.
Moda je neodvojivi dio Oskara. Kreacije koje zvijezde predstavljaju na crvenom tepihu detaljno komentarišu mediji, ali i fanovi širom svijeta. U ovom slučaju ne radi se samo o odjeći. Ove modne kombinacije predstavljaju svojevrsni jezik, poruku koju zvijezde šalju svijetu. One su i posebna forma umjetnosti.
Godine 2026. pitanje mode na dodjelama Oskara postaje još zanimljivije zbog nedavnih promjena na najvišim pozicijama u modnim kućama.
Matje Blazi, kreativni direktor kuće "Šanel", Džonatan Anderson, koji je na čelu kuće "Dior", kao i drugi dizajneri, iza sebe već imaju revije kolekcija haute couture i ready-to-wear na nedjeljama mode, ali i prve "debitantske" kreacije za crveni tepih.
Oskar je za njih sljedeći, i te kako važan, test u karijeri.
(MONDO)