Najspektakularnija modna izdanja na dodjeli Oskara 2026: O ljepoti ovih žena trenutno bruji cijeli svijet (Foto)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
Predstavljamo najljepše i najspektakularnije modne kombinacije sa 98. ceremonije dodjele Oskara.

Modna izdanja na dodjeli Oskara Izvor: Doug Peters / PA Images / Profimedia

Brojne poznate ličnosti okupile su se u dvorani Dolby Theatre u Los Anđelesu, gdje je održana 98. ceremonija dodjele Oskara, najvažnijih nagrada u filmskoj industriji. Mnoge od njih predstavile su spektakularne modne kombinacije, a mi izdvajamo one najbolje.

Oskar 2026: Najbolja modna izdanja zvijezda

Među prvima na crvenom tepihu pojavila se Renate Reinsve, norveška glumica koja je ove godine na vrhuncu svoje karijere. Zablistala je u crvenoj haljini modne kuće "Luj Viton", dok je Rouz Birn nosila crnu kreaciju sa cvjetnim vezom iz francuske kuće "Dior". Za cvjetni motiv, ali u formi printa, odlučila se i En Hatavej.

Iako se crna tradicionalno vezuje za ovakve događaje, ove godine na crvenom tepihu dominira bijela. Za kombinacije u ovoj boji odlučile su se, između ostalih, Ema Stoun, El Faning, Gvinet Paltrou i Prijanka Čopra.

Još jedan snažan trend sa crvenog tepiha je perje. Nikol Kidman pojavila se u kreaciji modne kuće "Šanel", dok je Demi Mur izabrala raskošno ukrašenu haljinu brenda "Skjapareli". Među ljubiteljkama perja našle su se i Tejana Tejlor, kao i već pomenuta Prijanka Čopra Džonas.

Poznate dame o kojima bruji cijeli svijet

1. Renate Reinsve

Izvor: MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

2. Rouz Birn

Izvor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

3. En Hatavej

Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

4. Ema Stoun

Izvor: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

5. El Faning

Izvor: Todd Williamson/January Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

6. Gvinet Paltrou

Izvor: Todd Williamson/January Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

7. Prijanka Čopra

Izvor: Angela Weiss / AFP / Profimedia

8. Nikol Kidman

Izvor: Todd Williamson/January Images / Shutterstock Editorial / Profimedia

9. Demi Mur

Izvor: Chelsea Lauren / Shutterstock Editorial / Profimedia

10. Tejana Tejlor

Izvor: David Fisher / Shutterstock Editorial / Profimedia

Moda je neodvojivi dio Oskara. Kreacije koje zvijezde predstavljaju na crvenom tepihu detaljno komentarišu mediji, ali i fanovi širom svijeta. U ovom slučaju ne radi se samo o odjeći. Ove modne kombinacije predstavljaju svojevrsni jezik, poruku koju zvijezde šalju svijetu. One su i posebna forma umjetnosti.

Godine 2026. pitanje mode na dodjelama Oskara postaje još zanimljivije zbog nedavnih promjena na najvišim pozicijama u modnim kućama.

Matje Blazi, kreativni direktor kuće "Šanel", Džonatan Anderson, koji je na čelu kuće "Dior", kao i drugi dizajneri, iza sebe već imaju revije kolekcija haute couture i ready-to-wear na nedjeljama mode, ali i prve "debitantske" kreacije za crveni tepih.

Oskar je za njih sljedeći, i te kako važan, test u karijeri.

(MONDO)

