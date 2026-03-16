Ismijavao ga čak i voditelj: Kako je reagovao Šalame kada je Oskara osvojio Majkl B. Džordan

Iako se skandalozna izjava o baletu i operi desila nakon završenog glasanja, mnogi su srećni što Oskar ipak nije završio u njegovim rukama.

Sinoć je održana 98. po redu dodjela Oskara, a mnogi su s nestrpljenjem čekali da vide da li će nagrada ipak otići u ruke Timotiju Šalameu ili Majklu B. Džordanu.

Podsjetimo, danima unazad Timotija "cancel-uju" na mrežama nakon njegove izjave da balet i opera "nikoga ne zanimaju", te da je riječ o "umjetnosti koja umire", i da je zbog toga vjerovatno izgubio "4 centa od pregleda ljudi koji vole balet i operu".

Nakon pretenciozne izjave mladog glumca digle su se, što bismo rekli, i kuka i motika, a Šalamea su prozvali veliki umjetnici, kao i najveće opere svijeta.

Jasno je zašto je dobar dio svijeta navijao da Timoti ne dobije Oskara. Doduše, moramo podsjetiti da je samo glasanje za prestižnu nagradu završeno prije skandala, te da nije uticalo na odluku da nagrada ipak ode Majklu B. Džordanu.

Zbog toga je postao i viralan momenat kada je Timoti čuo da je njegov kolega dobio Oskara. Kako su i kamere zabilježile - Timoti se kiselo nasmijao, aplauidrao i rekao: "Da...". Pored njega su bile djevojka Kajli Džener i koleginica iz filma Gvinet Paltrou.

Dodela Oskara 2026, reakcija Timotija Šalamea Izvor: YouTube

Njegova reakcija je izbila u prvi plan i utisak je da je poraz veoma teško podnio. Čim se pojavio na crvenom tepihu, sa mreža su poručivali da "ne zaslužuje nagradu zbog sporne izjave", ali i da je pokazao očajan stil odijevanja pa su ga poredili sa mljekarom i savjetovali su ga da "više ne traži modne savjete od porodice Kardašijan - Džener".

Šalame se našao i na meti opaske voditelja Oskara Konana O' Brajana: "Obezbjeđenje je večeras izuzetno jako. Samo ću to spomenuti. Rečeno mi je da postoji zabrinutost zbog napada i od strane operske i od strane baletske zajednice".

Kamera je zatim pokazala lice glumca, koji se nervozno smješkao. "Samo su ljuti što si izostavio džez", dodao je voditelja kasnije napomenuo da se on i Šalame dobro slažu, ali da Timoti ipak ne misli tako.

Voditelj zadirkuje Timotija Šalamea na dodeli Oskara 2026 Izvor: YouTube

Gubitnik večeri se trudio da pojača osmijeh i apaluz, ali je glavni utisak da mu nije nimalo lako palo kada je ostao bez Oskara - razumljivo. Gotovo je sigurno da balet i operu neće još dugo zavoljeti.

