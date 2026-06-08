Montažna kuća za manje od 7.000 evra privukla pažnju svijeta, ali postoji jedna velika prepreka

Koncept Tesla Tiny House obećava energetski nezavisan život bez računa za struju po cijeni manjoj od 7.000 evra. Ipak, projekat nikada nije stigao do masovne proizvodnje.

Izvor: Tesla Insider News/youtube

Ideja o kući koja ne zahtijeva priključak na električnu mrežu, ne stvara mjesečne račune za struju i može se postaviti gotovo bilo gdje godinama privlači pažnju javnosti. Upravo takvu viziju predstavila je kompanija Tesla kroz koncept poznat kao Tesla Tiny House, koji je pokrenuo brojne rasprave o budućnosti stanovanja i energetskoj nezavisnosti.

Riječ je o maloj mobilnoj kući na solarni pogon, zamišljenoj kao potpuno samoodrživ dom. Procijenjena vrijednost projekta iznosila je oko 8.000 američkih dolara, odnosno približno 6.800 evra, što ga je učinilo jednim od najzanimljivijih koncepata u oblasti održivog stanovanja.

Prema predstavljnoj viziji, Tesla Tiny House trebalo je da objedini tehnologije po kojima je kompanija poznata - solarne panele, Powerwall baterijske sisteme i pametno upravljanje energijom putem mobilne aplikacije. Cilj je bio omogućiti korisnicima život potpuno van elektroenergetske mreže, oslanjajući se isključivo na vlastitu proizvodnju električne energije.

Unutrašnjost kuće prati minimalistički koncept stanovanja. Izgrađena je od recikliranih materijala, a prostor je organizovan tako da maksimalno iskoristi manje od 20 kvadratnih metara. U tom prostoru smješteni su dnevni boravak, kuhinja i prostor za spavanje.

Dodatnu privlačnost projektu daje mobilna konstrukcija, koja omogućava relativno jednostavan transport i postavljanje na različitim lokacijama. Zbog toga je koncept privukao pažnju ljudi koji žele život bliže prirodi i veću nezavisnost od urbanih infrastrukturnih sistema.

Ideja o Teslinoj maloj kući prvi put je predstavljena u Australiji 2017. godine kao demonstracioni projekat.

Međutim, iako je izazvala veliko interesovanje javnosti, do danas nisu objavljene pouzdane informacije koje potvrđuju da je projekat prešao u fazu masovne proizvodnje.

Fotografije i reference na Tesla Tiny House i dalje se mogu pronaći u promotivnim materijalima kompanije, ali za sada nema zvaničnih najava o prodaji, mogućnosti naručivanja niti konkretnih planova za komercijalizaciju ovog proizvoda.

Zbog toga Tesla Tiny House za sada ostaje prije svega zanimljiva vizija budućnosti stanovanja, a ne proizvod koji se može kupiti na tržištu. Ipak, koncept pokazuje u kojem pravcu bi se mogao razvijati sektor održivog i energetski nezavisnog stanovanja u godinama koje dolaze.