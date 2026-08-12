Od pištaljke i fiskulture do laserske preciznosti: Kako je profesor iz Šamca uoči penzije postao vrhunski stolar (FOTO)

Profesor fizičkog vaspitanja i predsjednik Kulturno-umjetničkog društva "Šamac" Mladen Radović počeo je pred penzionerske dane da se aktivno bavi izradom predmeta od drveta, prvo u kući, a danas u maloj radionici, gdje je izradio više od hiljadu raznih prizvoda.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Radović pravi unikatne ženske torbice, drvene minđuše, ali i program za svadbe od kutija za koverte, tabli, spiskova do numeracija za stolove, ali i više od 30 različitih vrsta i veličina kutija...

Radović je rekao Srni da je sve počelo 2003. godine kada je odlazio u manastir Sočanica na Kosovo i Metohiju, gdje je upoznao igumana manastira anhimandrita Damjana, porijeklom iz okoline Teslića.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

"Od njega je potekla ideja da počnem da se bavim drvetom. Prvo sam počeo da radim krstove u flaši, a zatim i mnogo čega drugog. Ovaj posao zahtjeva mirnoću i koncentraciju", istakao je Radović.

On je dodao da mu je iguman Damjan tada rekao da će biti dana kada neće moći da radi i da tad sve ostavi pa nastavi drugi dan.

"Tako je i bilo, pogotovo kad sam pravio krstove u flaši", rekao je Radović.

Od 2022. godine Radović je aktivnije počeo da se bavi radom sa punim drvetom, od koga je pravio razne stalke, nosače za vino, poslužavnike...

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

"Tad sam počeo da se interesujem za cnc lasere i vremenom sam nabavio sve što mi treba za ovakvu vrstu posla. Plan mi je da do kraja godine kompletiram radionicu koju sam napravio u garaži. Za manje od godinu dana idem u penziju i imaću šta da radim", ispričao je Radović.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Radović je naveo da je izradio mnogo zahtjevnih predmeta, među kojima je mali kazan za rakiju.

"To je jedan od unikatnih proizvoda koji je funkcionalan u svakom smislu, a ima oko 163 dijela koja se prvo moraju isjeći. Laseri ih sijeku oko šest sati i onda se kreće se sa sklapanjem. Među najzahtjevnijim je sklapanje brodova, koji na sebi imaju nekoliko nivoa", kaže Radović.

Prema njegovim riječima, svi proizvodi su na svoj način iteresantni i zahtjevni.

Radović napominje da još uvjek ne radi mnogo na promociji, jer čeka da se penzioniše i u potpunosti posveti zanatu.

"U radionici provodim minimalno tri sata, ali ponekad ostanem i mnogo duže. Najviše vremena oduzima priprema u kojoj se izrađuju softveri koje laser poslije izrezuje", naveo je Radović.

Izvor: SRNA/Svetlana Pavlović

Radović kaže da mu nije bilo lako savladati tajne novog zanata, jer se cijeli život bavio svojm strukom daleko od softvera, računara i programa.

On napominje da je posao zahtjevan i težak, ali da je ljubav prema onome što radi dala smisao i snagu.

"Mnogo mi znače i mušterije, koji dođu i gledaju, pa se dive i čude kako sam naučio da radim nešto tako", rekao je Radović i dodao da će još više raditi kad postane penzioner.